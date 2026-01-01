به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی نوری همدانی پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس صدا و سیما با تشکر از زحمات رسانه ملی خصوصاً در جنگ دوازده روزه، گفت: شما در آن دوران زحمت فراوانی کشیده اید و جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما تصریح کرد: معلوم میشود دشمن از صدای شما میترسد و شما اثر گذار هستید.
این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرد: صدا و سیما وظیفه دارد صدای مردم باشد هم باید خدمات نظام اسلامی بیان شود تا نسل جوان بداند که چه بودیم و به کجا رسیدیم و برکات این نظام چه بود، البته مشکلات و نواقص وجود دارد و باید برطرف شود و از طرفی باید صدای مردم به گوش مسئولان برسد.
وی اظهار کرد: امروز هم مشکل فرهنگی مثل حجاب داریم، هم مشکل اقتصادی، گرانی و سختی معیشت به مردم فشار آورده است. کاهش ارزش پول ملی مردم را سرگردان و این گرانی و سختی معیشت، کمر مردم را خم کرد.
حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه درست است تحریم اثر دارد ولی علت کلی نیست، گفت: نبود اشراف و عدم مدیریت درست باعث این مشکلات است باید مشکل حل شود و مردم راضی باشند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه امروز طبق فرمایش رهبر انقلاب حفظ وحدت و عدم اختلاف واجب شرعی است، تصریح کرد: طبق فرموده رهبری باید از دولت حمایت کرد اما دولت هم باید به فکر حل چاره و حل مشکل باشد و در نظارت و انتصابات دقت کند.
