مقام سابق اتحادیه اروپا: دشمن امروز ما آمریکاست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار یک گفت‌وگوی تازه با رسانه‌های اسپانیا، خوآکین آلمونیا (Joaquín Almunia/خوآکین آلمونیا)، کمیسر سابق اتحادیه اروپا و نایب‌رئیس پیشین کمیسیون اروپا، با انتقاد تند از سیاست‌های دولت آمریکا اعلام کرد که «امروز، متأسفانه، ایالات متحده دشمن ماست.» آلمونیا گفت آمریکا که زمانی متحد اروپاست، اکنون در حال تبدیل شدن به یک رقیب خصمانه علیه اتحادیه اروپاست.

آلمونیا در گفت‌وگو با رادیوی کادنا سر (Cadena Ser/کادِنا سِر) این چرخش را ناشی از رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دانست و تصریح کرد که «تهدید از سوی شخص ترامپ است نه مردم آمریکا.» او افزود که این وضعیت خطری جدی برای دموکراسی‌های آزاد در جهان ایجاد کرده است. آلمونیا همچنین به دوستی ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اشاره کرد و گفت: «ترامپ اتحادیه اروپا را رقیب اصلی خود می‌بیند و پوتین را دوست می‌داند.»

وی در ادامه با اشاره به راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا که از حمایت از جریان‌های راست افراطی و آنچه ترامپ «احزاب میهن‌پرست» می‌نامد سخن می‌گوید، تأکید کرد این سیاست‌ها «به‌طور آشکار ضد اروپا» است. او از موضع‌گیری آنتونیو کوستا (António Costa/آنتونیو کوستا)، نخست‌وزیر پرتغال، در برابر این رویکرد تمجید کرد؛ کوستا پیش‌تر گفته بود: «متحدان، یکدیگر را به دخالت در انتخابات و تصمیمات دموکراتیک تهدید نمی‌کنند.»

آلمونیا از سکوت بسیاری از مقام‌های اروپایی از جمله اورزولا فون درلاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، ابراز نگرانی جدی کرد. او همچنین موضع اتحادیه اروپا در قبال رویدادهای غزه را «فاقد انسجام و فوریت» دانست و گفت اروپا باید در برابر نقض اصول انسانی و قتل‌عام غیرنظامیان در غزه واکنش قاطع نشان دهد و نه اینکه «بهانه‌جویی کند یا چشم بر واقعیت ببندد.»

