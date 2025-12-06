به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در حاشیه مجمع دوحه، علیرغم انتقادات تند استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا نسبت به نهادهای اروپایی، تأکید کرد که ایالات متحده همچنان بزرگترین متحد اروپا باقی میماند.
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دولت رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، استراتژی جدید امنیت ملی خود را با شعار «آمریکا اول است» منتشر کرد. این استراتژی به شدت از متحدان اروپایی انتقاد کرده و اعلام کرده بود که آمریکا از مخالفان ارزشهایی که اتحادیه اروپا ترویج میکند، از جمله در زمینه مهاجرت، حمایت خواهد کرد.
کالاس در پاسخ به سؤالی درباره استراتژی جدید واشنگتن گفت: «البته انتقادات زیادی وجود دارد، اما معتقدم برخی از آنها درست هستند. با این حال، ایالات متحده همچنان بزرگترین متحد ماست… ما همیشه بر سر مسائل مختلف توافق نداریم، اما منطق اساسی یکی است و ما باید متحد بمانیم.»
استراتژی امنیتی جدید آمریکا به کاهش سهم اروپا در اقتصاد جهانی اشاره کرده و هشدار داده است که «اگر روندهای فعلی ادامه یابد، ممکن است قاره اروپا ظرف بیست سال یا کمتر قابل تشخیص نباشد.» این سند همچنین بر لزوم تمرکز آمریکا بر ممانعت از گسترش ناتو تأکید میکند و اروپاییها را به ضعف متهم میسازد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت ترامپ به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق طرحی است که به روسیه اراضی بیشتری واگذار میکند.
.................
پایان پیام
نظر شما