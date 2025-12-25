به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت فرانسه روز چهارشنبه تصمیم دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال ممنوعیت ویزا برای تیری برتون، کمیسر سابق اروپا که به تصویب قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا کمک کرده بود، محکوم کرد. این قانون اخیراً شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی را هدف قرار داده است.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در پلتفرم «X» نوشت: «فرانسه محدودیتهای اعمال شده توسط ایالات متحده در مورد ویزای ورود تیری برتون، وزیر و کمیسر سابق اروپا، و چهار شخصیت اروپایی دیگر را به شدت محکوم میکند.»
روز سهشنبه، دولت ترامپ در جدیدترین اقدام در کمپینی که قوانین اروپایی را هدف قرار میدهد و به گفته مقامات آمریکایی فراتر از مقررات مشروع است، ممنوعیت صدور ویزا را برای بریتون و چند فعال دیگر ضد اطلاعات نادرست اعمال کرد و گفت که آنها در سانسور پلتفرمهای رسانههای اجتماعی آمریکایی دست داشتهاند.
برتون، وزیر دارایی سابق فرانسه و کمیسر اروپا در امور بازار داخلی بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، برجستهترین چهرهای است که هدف این تصمیم قرار گرفته است.
سارا راجرز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور دیپلماسی عمومی، روز سهشنبه با اعلام این تصمیم گفت که برتون «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بوده است، قانونی که بارو روز چهارشنبه دوباره از آن دفاع کرد.
بارو در X نوشت: «قانون خدمات دیجیتال به صورت دموکراتیک در اروپا تصویب شد، به طوری که آنچه در حالت آفلاین غیرقانونی است، در حالت آنلاین نیز غیرقانونی است. این قانون مطلقاً هیچ دامنه فراسرزمینی ندارد و به هیچ وجه بر ایالات متحده تأثیر نمیگذارد.»
برتون تصمیمی را که علیه او گرفته شده است را به شدت محکوم کرد. او در «ایکس» نوشت: «به عنوان یادآوری: ۹۰ درصد از پارلمان اروپا، نهاد منتخب دموکراتیک، و هر ۲۷ کشور عضو به اتفاق آرا به نفع قانون خدمات دیجیتال رأی دادند. به دوستان آمریکاییمان: سانسور آنطور که شما فکر میکنید نیست.»
