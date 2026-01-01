اسپانیا؛ تقدیر از یک رسانه اسلامی به دلیل حمایت از مهاجرین و حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مورسیا (Murcia/مورسیا) واقع در جنوب‌شرقی اسپانیا، انجمن «رومینیاهی» (Rumiñahui/انجمن حامی مهاجران در اسپانیا) طی مراسمی در کنسولگری اکوادور، از رسانه «اسلام در مورسیا» به دلیل حمایت از مهاجران و دفاع از حقوق بشر تقدیر کرد. در این مراسم، «پائولینو روس»، نویسنده این رسانه، به نمایندگی از اعضای وب‌سایت، جایزه را دریافت کرد.

مراسم با عنوان «حقوق بدون مرز» برگزار شد و علاوه بر رسانه «اسلام در مورسیا»، نهادهایی همچون گاردیا سیویل، پلیس ملی و پلیس محلی مورسیا نیز مورد تقدیر قرار گرفتند. سالن ویژه مهاجران در کنسولگری اکوادور مملو از شرکت‌کنندگان بود و بخش مهمی از برنامه به پرسش‌وپاسخ درباره مشکلات مهاجران اختصاص داشت.

در این نشست،کارشناس حقوقی انجمن رومینیاهی، از پیامدهای منفی مقررات جدید مهاجرت در اسپانیا سخن گفتند. آنان تأکید کردند که ادارات مهاجرت با تأخیرهای طولانی در رسیدگی به پرونده‌ها درگیر هستند؛ به‌گونه‌ای که مورسیا با ۸ ماه و والنسیا با ۱۳ ماه تأخیر مواجه‌اند.

برگزارکنندگان این تقدیر را نتیجه تلاش جمعی برای «عدالت و کرامت انسانی» دانسته و اعلام کردند که همکاری‌ها با «اسلام در مورسیا» ادامه خواهد یافت. این رسانه نیز تأکید کرده است که همچنان در کنار مهاجران، به مطالبه حقوق آنان و حمایت از مسلمانان در برابر تبعیض ادامه می‌دهد.

رسانه Islam en Murcia بیشتر بر معرفی فعالیت‌های اسلامی، پوشش موضوعات حقوق بشری و مقابله با Islamofobia (اسلام‌هراسی) در اسپانیا تمرکز دارد.

.............

پایان پیام