به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز رصد و مبارزه با افراط‌گرایی در دانشگاه الازهر مصر، در تازه‌ترین گزارش خود از رشد نگران‌کننده اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی اسپانیا خبر داد.

این گزارش نشان می‌دهد که تنش‌های ناشی از مهاجرت و بحران‌های جهانی، زمینه‌ساز افزایش گسترده پیام‌های ضداسلامی در فضای مجازی این کشور شده است.

بر اساس داده‌های «رصدخانه مقابله با نژادپرستی و بیگانه‌هراسی اسپانیا»، تنها در ماه ژوئیه بیش از ۱۹۰ هزار پیام نژادپرستانه منتشر شده که از مجموع پیام‌های سه ماهه آوریل تا ژوئن (۱۸۴ هزار پیام) فراتر رفته است. به طور ویژه، ۸۶ درصد این پیام‌ها مسلمانان و جوامع شمال آفریقا را هدف قرار داده‌اند؛ رقمی که نسبت به ماه ژوئن پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.

میان ۶ تا ۲۲ ژوئیه، بیش از ۱۳۸ هزار پیام اسلام‌هراسانه ثبت شده است. از این میان، ۸۸ درصد شامل توهین مستقیم، ۵۴ درصد با هدف غیرانسانی جلوه دادن مسلمانان، ۲۴ درصد در قالب تهدید امنیتی، ۱۲ درصد با درخواست اخراج، و ۵ درصد نیز به صراحت حاوی دعوت به خشونت بوده‌اند.

افزایش این پیام‌ها پس از یک حادثه در شهر «توره پاچکو» در منطقه مورسیا شدت گرفت؛ جریانی که گروه‌های راست‌گرای افراطی با بهره‌برداری از آن، کارزارهای آنلاین و حتی تجمعات خیابانی علیه مهاجران به راه انداختند.

