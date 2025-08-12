به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت مرکزی اسپانیا به شهرداری جومیا در منطقه مورسیا دستور داد ممنوعیت برگزاری جشن‌ها و گردهمایی‌های مذهبی در اماکن عمومی را لغو کند. وزیر سیاست‌های سرزمینی این کشور با تأکید بر اینکه این تصمیم «تبعیض‌آمیز» بوده و آزادی دینی را نقض می‌کند، گفت: «در برابر بی‌تحملی نمی‌توان مصالحه کرد.» به گفته او، این ممنوعیت مسلمانان را هدف قرار می‌داد.

شهرداری جومیا با حدود ۲۷ هزار نفر جمعیت، پیش‌تر با پیشنهاد حزب راست‌گرای «ووکس» برای ممنوعیت کامل رویدادهایی مانند عید قربان موافقت کرده بود. هرچند این مصوبه بعدا تغییر یافت و ممنوعیت فعالیت‌های «غیرمرتبط با شورا» جایگزین شد، اما همچنان بر مراسم مذهبی مسلمانان تأثیر می‌گذاشت.

این اقدام با واکنش‌های گسترده مواجه شد. اتحادیه مسلمانان آن را «اسلام‌هراسی نهادی» خواند، وزیر مهاجرت آن را «شرم‌آور» توصیف کرد و کلیسای کاتولیک نیز این محدودیت را مغایر با آزادی‌های مذهبی دانستند.

دولت مرکزی یک ماه به شهرداری فرصت داده است تا به این دستور پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، اقدامات قانونی بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

