به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم امینی» مدیرکل دفتر دانشنامه ویکیشیعه در پیامی درگذشت حجتالاسلام «رفیعالدین اسواراف» مترجم برجسته علوم اهلبیت(ع) به زبان روسی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
با اندوهی عمیق، درگذشت همکار ارجمند و پژوهشگر پرتلاش، جناب حجتالاسلام رفیعالدین اسواراف را تسلیت عرض میکنیم.
آن مرحوم از همکاران متعهد و اثرگذار دانشنامه ویکیشیعه بود که با تلاش علمی مستمر، دقت پژوهشی و اهتمام ویژه به ترجمه و تدوین مقالات دینی به زبان روسی، سهمی ارزشمند در گسترش محتوای علمی و بینالمللی این دانشنامه ایفا کرد. اخلاص، فروتنی و دغدغهمندی ایشان نسبت به نشر صحیح معارف اهل بیت علیهمالسلام، همواره در یاد و خاطره همکاران باقی خواهد ماند.
بیتردید خدمات علمی و فرهنگی آن عزیز، ذخیرهای ماندگار برای آیندگان و نشانهای روشن از حیات علمی پربرکت ایشان است. فقدان این همکار گرانقدر، ضایعهای سنگین برای خانواده ویکیشیعه و جامعه پژوهشی بهشمار میرود.
دفتر دانشنامه ویکیشیعه، ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم آن مرحوم و همه دوستداران و همکاران ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارد.
مدیرکل دفتر دانشنامه ویکیشیعه
ابراهیم امینی
۱۱ دی ۱۴۰۴
