پیام تسلیت مدیرکل ویکی‌شیعه در پی درگذشت مترجم علوم اهل‌بیت(ع) به زبان روسی

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۲
پیام تسلیت مدیرکل ویکی‌شیعه در پی درگذشت مترجم علوم اهل‌بیت(ع) به زبان روسی

مدیرکل دفتر دانشنامه ویکی‌شیعه در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام «رفیع‌الدین اسواراف» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم امینی» مدیرکل دفتر دانشنامه ویکی‌شیعه در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام «رفیع‌الدین اسواراف» مترجم برجسته علوم اهل‌بیت(ع) به زبان روسی را تسلیت گفت. 

متن این پیام به شرح زیر است: 

اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

با اندوهی عمیق، درگذشت همکار ارجمند و پژوهشگر پرتلاش، جناب حجت‌الاسلام رفیع‌الدین اسواراف را تسلیت عرض می‌کنیم.

آن مرحوم از همکاران متعهد و اثرگذار دانشنامه ویکی‌شیعه بود که با تلاش علمی مستمر، دقت پژوهشی و اهتمام ویژه به ترجمه و تدوین مقالات دینی به زبان روسی، سهمی ارزشمند در گسترش محتوای علمی و بین‌المللی این دانشنامه ایفا کرد. اخلاص، فروتنی و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به نشر صحیح معارف اهل بیت علیهم‌السلام، همواره در یاد و خاطره همکاران باقی خواهد ماند.

پیام تسلیت مدیرکل ویکی شیعه در پی درگذشت مترجم علوم اهل‌بیت(ع) به زبان روسیه

بی‌تردید خدمات علمی و فرهنگی آن عزیز، ذخیره‌ای ماندگار برای آیندگان و نشانه‌ای روشن از حیات علمی پربرکت ایشان است. فقدان این همکار گرانقدر، ضایعه‌ای سنگین برای خانواده ویکی‌شیعه و جامعه پژوهشی به‌شمار می‌رود.

دفتر دانشنامه ویکی‌شیعه، ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم آن مرحوم و همه دوستداران و همکاران ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارد.

مدیرکل دفتر دانشنامه ویکی‌شیعه
ابراهیم امینی
۱۱ دی ۱۴۰۴

