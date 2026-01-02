به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام در پیامی درگذشت «رفیع‌الدین اسواراف داغستانی» مترجم برجسته معارف اهل‌بیتی به زبان روسی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

با کمال تأسف و تأثر، خبر ارتحال عالم فرهیخته و پژوهشگر خدوم معارف اسلامی، جناب آقای رفیع‌الدین اسواراف داغستانی موجب اندوه عمیق گردید.

آن مرحوم از چهره‌های پرتلاش و متعهد در عرصه ترویج معارف قرآن کریم و آموزه‌های اهل بیت علیهم‌السلام بود که عمر شریف خویش را با اخلاص و مجاهدت علمی، صرف ترجمه، نگارش و نشر آثار دینی و فرهنگی ـ به‌ویژه در حوزه زبان روسی ـ نمود و نقش مؤثری در گسترش معارف اسلامی در جوامع علمی و فرهنگی ایفا کرد.

بی‌تردید آثار و خدمات ماندگار ایشان، مصداقی روشن از باقیات‌الصالحات بوده و نام و یاد آن فقید سعید در حافظه علمی و دینی جامعه باقی خواهد ماند.

معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام، ضمن عرض تسلیت این ضایعه جان‌سوز به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه علمی و فرهنگی، استادان، شاگردان و علاقه‌مندان، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز، رحمت واسعه و علوّ درجات، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماید.

معاونت علمی و فرهنگی

مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام

شایان ذکر است که رفیع‌الدین اسواراف از فعالان و مبلغان دینی کشور آذربایجان طی روزهای گذشته، دارفانی را وداع گفت. وی از تلاشگران عرصه ترجمه و از پژوهشگران علمی مکتب اهل‌بیت(ع) بود که مقالات متعددی در این زمینه داشت و کتاب‌های مختلفی اسلامی را به زبان آذری و روسی ترجمه کرد.

مرحوم رفیع‌الدین اسواراف که از دانش‌آموختگان جامعه المصطفی(ص) بود، در فعالیت‌های علمی و پژوهشی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و دانشنامه ویکی‌شیعه و همچنین همکاری با مرکز نشر آثار حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سمت مدیریت بخش روسی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر این مرجع تقلید منشأ خدمات با ارزشی به مکتب اهل‌بیت(ع) بود.

