به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «رضا شاکری» معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهمالسلام در پیامی درگذشت حجتالاسلام «رفیعالدین اسواراف داغستانی» مترجم برجسته معارف اهلبیتی به زبان روسی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِیم
اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
با قلبی اندوهگین ، درگذشت پژوهشگر فاضل، متعهد و مترجم خوشقلم، حجتالاسلام رفیعالدین اسفاراف را تسلیت میگوییم.
ایشان از جمله شخصیتهای مؤثر و پرتلاش در عرصه پژوهش، ترجمه و تألیف معارف اهلبیت علیهمالسلام به زبان روسی بودند که با همکاری صادقانه در طرحهای دانشپژوهی، از جمله دانشنامه ویکیشیعه، اداره ترجمه و پژوهش مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام گامی بلند در اشاعهی فرهنگ ناب شیعی برداشتند. دقت علمی، تعهد عملی و عشق فراوان ایشان به نشر علوم آلاللّه، الگویی ماندگار برای همه همکاران و همراهانشان خواهد بود.
این ضایعهی بزرگ برای جامعهی علمی و فرهنگی در عرصه بینالملل بهویژه برای مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام فقدانی جبرانناپذیر است. ما خدمات ارزندهی ایشان را در حوزهی ترجمه، تحقیق و تولید محتوا فراموش نخواهیم کرد و آن را همچون گنجینهای ارزشمند پیگیری و پاسداری خواهیم کرد.
از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات، و برای خانوادهی گرامی، دوستان و همکارانشان صبر و اجر عظیم مسالت داریم.
رضا شاکری
معاون علمی ـ فرهنگی
مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام
شایان ذکر است که رفیعالدین اسواراف از فعالان و مبلغان دینی کشور روسیه طی روزهای گذشته، دارفانی را وداع گفت. وی از تلاشگران عرصه ترجمه و از پژوهشگران علمی مکتب اهلبیت(ع) بود که مقالات متعددی در این زمینه داشت و کتابهای مختلفی اسلامی را به زبان آذری و روسی ترجمه کرد.
مرحوم رفیعالدین اسواراف که از دانشآموختگان جامعه المصطفی(ص) بود، در فعالیتهای علمی و پژوهشی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و دانشنامه ویکیشیعه و همچنین همکاری با مرکز نشر آثار حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سمت مدیریت بخش روسی پایگاه اطلاعرسانی دفتر این مرجع تقلید منشأ خدمات با ارزشی به مکتب اهلبیت(ع) بود.
