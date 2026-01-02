به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «رضا شاکری» معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام «رفیع‌الدین اسواراف داغستانی» مترجم برجسته معارف اهل‌بیتی به زبان روسی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِیم

اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

با قلبی اندوهگین ، درگذشت پژوهشگر فاضل، متعهد و مترجم خوش‌قلم، حجت‌الاسلام رفیع‌الدین اسفاراف را تسلیت می‌گوییم.

ایشان از جمله شخصیت‌های مؤثر و پرتلاش در عرصه پژوهش، ترجمه و تألیف معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام به زبان روسی بودند که با همکاری صادقانه در طرح‌های دانش‌پژوهی، از جمله دانشنامه ویکی‌شیعه، اداره ترجمه و پژوهش مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام گامی بلند در اشاعه‌ی فرهنگ ناب شیعی برداشتند. دقت علمی، تعهد عملی و عشق فراوان ایشان به نشر علوم آل‌اللّه، الگویی ماندگار برای همه همکاران و هم‌راهانشان خواهد بود.

این ضایعه‌ی بزرگ برای جامعه‌ی علمی و فرهنگی در عرصه بین‌الملل به‌ویژه برای مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام فقدانی جبران‌ناپذیر است. ما خدمات ارزنده‌ی ایشان را در حوزه‌ی ترجمه، تحقیق و تولید محتوا فراموش نخواهیم کرد و آن را همچون گنجینه‌ای ارزشمند پیگیری و پاسداری خواهیم کرد.

از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات، و برای خانواده‌ی گرامی، دوستان و همکارانشان صبر و اجر عظیم مسالت داریم.

رضا شاکری

معاون علمی ـ فرهنگی

مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام

شایان ذکر است که رفیع‌الدین اسواراف از فعالان و مبلغان دینی کشور روسیه طی روزهای گذشته، دارفانی را وداع گفت. وی از تلاشگران عرصه ترجمه و از پژوهشگران علمی مکتب اهل‌بیت(ع) بود که مقالات متعددی در این زمینه داشت و کتاب‌های مختلفی اسلامی را به زبان آذری و روسی ترجمه کرد.

مرحوم رفیع‌الدین اسواراف که از دانش‌آموختگان جامعه المصطفی(ص) بود، در فعالیت‌های علمی و پژوهشی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و دانشنامه ویکی‌شیعه و همچنین همکاری با مرکز نشر آثار حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سمت مدیریت بخش روسی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر این مرجع تقلید منشأ خدمات با ارزشی به مکتب اهل‌بیت(ع) بود.

