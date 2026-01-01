به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - رفیعالدین اسواراف از فعالان و مبلغان دینی کشور آذربایجان دارفانی را وداع گفت.
وی از تلاشگران عرصه ترجمه و از پژوهشگران علمی مکتب اهلبیت(ع) بود که مقالات متعددی در این زمینه داشت و کتابهای مختلفی اسلامی را به زبان آذری و روسی ترجمه کرد.
مرحوم رفیعالدین اسواراف که از دانشآموختگان جامعه المصطفی(ص) بود، در فعالیتهای علمی و پژوهشی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و دانشنامه ویکیشیعه و همچنین همکاری با مرکز نشر آثار حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سمت مدیریت بخش روسی پایگاه اطلاعرسانی دفتر این مرجع تقلید منشأ خدمات با ارزشی به مکتب اهلبیت(ع) بود.
