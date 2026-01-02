به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود رسمی بودن تقویم هجری قمری برای مناسبت‌های دینی جهان عرب در امور روزمره, اداری و رسانه‌ای از ماه‌های میلادی که با نام‌های سریانی است استفاده می‌ شود ماه‌هایی که ریشه تاریخی عمیقی در منطقه خاورمیانه دارند.

تقویم میلادی که امروزه در سطح جهانی کاربرد دارد در جهان عرب عمدتا با نام‌ها و اصطلاحات سریانی شناخته و استفاده می‌شود. این ماه‌ها که قرن‌ها پیش از اسلام در منطقه شام و بین‌النهرین رواج داشته‌اند پس از ظهور اسلام نیز در کنار تقویم هجری قمری به حیات خود ادامه داده‌اند.

این نام‌گذاری در کشورهای عرب منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن و همچنین در بخش‌هایی از شمال آفریقا در گفت‌وگوی روزمره، رسانه‌ها، امور آموزشی و کشاورزی کاربرد گسترده دارد. در مقابل تقویم هجری قمری همچنان مبنای تعیین مناسبت‌های عبادی و مذهبی در سراسر جهان عرب است.

نویسنده مقاله: محمود لطفعلی خانی

