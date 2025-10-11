مشاور رئیس جمهور: سال ۱۴۴۷ هجری به عنوان هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر(ص)، فرصت مهم جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس، حجتالاسلام و المسلمین سید علی عماد، مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، در سخنانی در مشهد، اظهار داشت: سال ۱۴۴۷ هجری قمری یک رخداد استثنایی و منحصر بهفرد در تاریخ معنوی جهان اسلام است؛ چرا که نه تنها در آغاز پانزدهمین قرن میلاد نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) قرار داریم، بلکه با هزار و پانصدمین سال ولادت آن حضرت نیز مصادف است؛ رخدادی که به گفته وی، تا یک قرن دیگر تکرار نخواهد شد.
وی که در جمع خادمان اعتکاف کشور سخن میگفت، افزود: برگزاری اعتکاف سال ۱۴۴۷ از این جهت «یگانه و بیبدیل» است که در طول قرون، تنها یکبار در ابتدای قرن پانزدهم هجری قمری رخ میدهد و تا قرن شانزدهم هجری و تجدید سالگرد بعدی میلاد پیامبر اکرم(ص)، مشابه آن تکرار نخواهد شد. از این منظر، این اعتکاف باید با عنایت و توجه ویژه خادمان اعتکاف و دستاندرکاران ستادهای مردمی برگزار شود تا شأن و جایگاه این مقطع تاریخی گرامی داشته شود.
مشاور رئیسجمهور با بیان اینکه سال ۱۴۴۷ هجری قمری مصادف با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت(ص) است، تصریح کرد: این موضوع نه تنها در جامعه شیعی ایران، بلکه در میان جوامع اسلامی خاورمیانه، جهان عرب و امت واحده اسلامی بازتاب گستردهای یافته است. به گفته وی، استعلام رسمی از مرکز فقه اسلامی جده نیز این موضوع را تأیید کرده و بر این اساس، همه علمای جهان اسلام این سال را به عنوان سال نکوداشت پیامبر گرامی اسلام اعلام کردهاند.
حجتالاسلام عماد ادامه داد: به دنبال همین اتفاق، با پیشنهاد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پیگیری دلسوزانه وزیر محترم امور خارجه، در نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ترکیه، پیشنهاد نامگذاری سال جاری هجری قمری به عنوان «سال پیامبر رحمت» ارائه شد که با اتفاق آراء کشورهای اسلامی به تصویب رسید. بدینترتیب، دورهای که از هفدهم ربیعالاول ۱۴۴۷ آغاز میشود و تا هفدهم ربیعالاول ۱۴۴۸ ادامه دارد، به عنوان سال نکوداشت و بزرگداشت پیامبر اکرم(ص) مورد تأیید همه کشورهای اسلامی قرار گرفته و دولتهای اسلامی موظفند به گرامیداشت و ترویج آموزههای پیامبر بپردازند.
وی با تأکید بر جهانی بودن پیام و رسالت حضرت محمد(ص) گفت: پیامبر اسلام نه تنها پیامبر مسلمانان، بلکه پیامبر انسانیت و بشریت است؛ او فرستاده خدا برای همه جهانیان است و برکات وجود او در تمام هستی جاری است؛ همان کسی که اگر سبزه میروید، گل میشکفد، نسیم میوزد، خورشید میتابد و دریا موج میزند، همه از برکت وجود نوری اوست، و با این همه عظمت، هنوز هم برکت وجود او برای عالمیان بیپایان است.
مشاور رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: مهمترین میراث پیامبر اکرم(ص) که سرچشمه هدایت و معنویت است، دو گوهر گرانبها یعنی قرآن کریم و انسان کامل، علی بن ابیطالب(ع) است. او «بشیر» است و «نذیر»، «داعی الیالله» است و «سراج منیر»؛ چراغی فروزان که راه انسانها را تا ابد روشن میسازد.
حجتالاسلام عماد تأکید کرد: امروز، جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری تشنه معرفت الهی و شناخت پیامبر رحمت(ص) است. لازم است سیره و سنت آن حضرت، که کاملترین نمونه بندگی خدا و خدمت به خلق است، بهدرستی به جهان معرفی شود. ما باید با الهام از آموزههای او، در برابر شکوه وجودش سر تعظیم فرود آوریم و بکوشیم که در مسیر رسالت او گام برداریم.
او با اشاره به مقام والای پیامبر اسلام در عالم هستی گفت: رسول اعظم(ص)، پیامبری است که حتی امین وحی الهی، در برابر عظمتش مدهوش میشود؛ پس اگر نور او بر جان ما تجلی کند، چه تحولی در روح و جان انسان رخ خواهد داد؟ این پیامبر، معلم انسانسازی است و رسالتش تربیت انسانِ خداجو است.
وی با تأکید بر اینکه اعتکاف از سنتهای اصیل و ناب نبوی است، خاطرنشان کرد: اعتکاف در تمام اعصار برگرفته از سنت پیامبر(ص) است و یکی از زیباترین تجلیهای بندگی در برابر خداوند به شمار میآید. مهمترین نوع آن نیز «اعتکاف رمضانی» است که خود پیامبر اکرم(ص) در ماه مبارک رمضان بدان اهتمام ویژه داشت.
حجتالاسلام سید علی عماد در پایان با تأکید بر لزوم برنامهریزی جامع برای احیای سنت نبوی در سال ۱۴۴۷ گفت: درخواست من از همه خادمان اعتکاف و ستادهای مردمی این است که امسال را سال سرمایهگذاری جدی برای اعتکاف رمضانی قرار دهند.
وی افزود: لازم است در چند قله زمانی امسال از جمله ایام مبعث، نیمه شعبان، ...، برنامههای اعتکافی، فرهنگی و آموزشی متنوعی برگزار شود تا امت اسلامی بتواند از سیره و معارف پیامبر بیشترین بهره را ببرد.
مشاور رئیسجمهور در پایان با بیان اینکه امسال فرصتی تاریخی برای تجدید عهد با پیامبر مهربانیها ست، گفت: ما باید با تمام توان، این سال را به عنوان سال معرفت، محبت و بازگشت به سیره نبوی گرامی بداریم؛ زیرا پیامبر رحمت، نهتنها چراغ هدایت مسلمانان، بلکه نوری برای تمام انسانها در طول تاریخ است.
انتهای پیام/
نظر شما