اعلام رسمی تاریخ جشن میلاد پیامبر(ص) از سوی وزارت اوقاف مصر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور دینی و اوقاف مصر طی بیانیهای، تاریخ برگزاری مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام (ص) را اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، این مناسبت فرخنده برابر با دوازدهم ربیعالاول ۱۴۴۷ هجری قمری، در روز جمعه ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی، چهاردهم شهریور 1404 برگزار خواهد شد.
در متن بیانیه آمده است: «به مناسبت آغاز ماه ربیعالاول، وزارت امور دینی و اوقاف اعلام میدارد که سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) در روز جمعه ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ گرامی داشته خواهد شد.»
در همین راستا، دارالافتای مصر روز شنبه اعلام کرد که روز یکشنبه ۲۴ اوت، نخستین روز ماه ربیعالاول است. بر این اساس، جشن میلاد پیامبر اسلام در مصر روز پنجشنبه ۴ سپتامبر برگزار میشود. این تاریخ مورد تأیید مفتی جمهوری تونس نیز قرار گرفته است.
