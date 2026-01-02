به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مواضع مداخله جویانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و تهدید به اقدام علیه ایران، واکنش نشان داد.
وی در پستی نوشت: با موضعگیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنهی ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبهی معترض را از عوامل تخریبگر جدا میدانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئلهی داخلی برابر است با بهمریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پست خود تاکید کرد که مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در یاوه گویی جدید ضد ایرانی خود با انتشار پستی تهدید به اقدام علیه ایران در حمایت از اغتشاشگران کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما