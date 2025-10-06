ترامپ ایران را به حمله مجدد تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد و گفت که اگر تهران دوباره برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند، هدف حمله آمریکا قرار خواهد گرفت.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران هنگام ترک کاخ سفید اظهار داشت: ما برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم و امیدوارم آن‌ها تلاش برای بازسازی آن را آغاز نکنند، چون در آن صورت مجبور خواهیم شد با آن برخورد کنیم.

او افزود: اگر ایران بخواهد برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، ما زیاد منتظر نخواهیم ماند.

این اظهارات ترامپ اشاره‌ای به احتمال اقدام نظامی تازه علیه تهران است.

در ماه‌های خرداد و تیرماه سال جاری و طی ۱۲ روز، رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از حملات گسترده علیه تأسیسات هسته‌ای، نظامی و حتی اهداف غیرنظامی در ایران انجام داد و در جریان آن، چند تن از فرماندهان بلندپایه نظامی از جمله فرمانده سپاه پاسداران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و چند دانشمند هسته‌ای برجسته به شهادت رسیدند.

در واکنش، ایران سلسله حملات موشکی گسترده‌ای را علیه اهداف اسرائیلی انجام داد که به گفته منابع، ویرانی بی‌سابقه‌ای در چند شهر اسرائیل بر جای گذاشت.

به موازات این حملات، ایالات متحده آمریکا نیز سه تاسیسات هسته‌ای در خاک ایران را بمباران کرد. در آن زمان، ترامپ اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران به‌طور کامل نابود شده است، اما گزارش‌های اطلاعاتی منتشرشده از واشنگتن در صحت این ادعا تردیدهایی مطرح کردند.

