به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای کشورش برای دخالت در راستای آنچه او «نجات معترضان در ایران» خواند، دستوری دریافت نکردهاند.
الجزیره در این باره گزارش داد: این مقام آمریکایی گفته است که تغییری در ماهیت استقرار نیروهای امریکایی در خاورمیانه در ارتباط با اعتراضات ایران رخ نداده است.
این اظهارات در زمانی ایراد میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه «ایکس» نوشت: «اگر ایران به روی معترضان مسالمتآمیز آتش بگشاید و آنان را با خشونت به قتل برساند ـ کاری که به آن عادت دارد ـ ایالات متحده امریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد.»
این اظهارات مداخلهجویانه واکنش گسترده مقامات و مردم ایران را به همراه داشته است.
علاوه بر فعالان و شخصیتهای مختلف از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به اظهارات ترامپ گفت: با این اعتراف رسمی تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود.
