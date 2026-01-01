به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، در همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین ۱۴۰۴ با تبریک ماه مبارک رجب و سالروز ولادت با سعادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، به تبیین جایگاه خدمت به اهل‌بیت(ع) و آرمان‌های عاشورا پرداخت.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با شکرگزاری از خداوند متعال برای برگزاری این محفل مبارک، اظهار داشت: خدا را شاکریم که توفیق حضور در جمع کسانی را داریم که در مسیر کمک به آرمان‌های عاشورا گام برمی‌دارند. همچنین فرارسیدن ماه مبارک رجب، اعیاد بسیار ارزشمند این ماه، میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، عید بزرگ مبعث پیامبر اکرم(ص) و نیز سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را گرامی می‌داریم.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه سخنان خود را در سه محور ارائه می‌کند، گفت: محور نخست، خدمت به اسلام و اهل‌بیت(ع) است، چرا که خدمت به سیدالشهدا(ع)، در حقیقت خدمت به بقای اسلام به شمار می‌آید.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه برای تبیین این معنا، به روایتی روشنگر از امام جواد(ع) اشاره کرد و گفت: از امام جواد(ع) پرسیده شد پاداش دوستان، محبان و خادمان اهل‌بیت(ع) چیست؟ حضرت در پاسخ، داستانی از امام صادق(ع) نقل می‌کنند که آن حضرت خادمی داشتند که هنگام رفتن به مسجد، مراقبت از استر امام را بر عهده می‌گرفت. روزی گروهی از اهل خراسان برای دیدار امام صادق(ع) آمدند و یکی از آنان به آن خدمتکار پیشنهاد داد که جای خود را با او عوض کند؛ به این معنا که تمام اموال و ثروت خود را به خدمتکار بدهد و در مقابل، خدمت نگهبانی از مرکب امام را بر عهده گیرد.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار ادامه داد: خدمتکار با شنیدن این پیشنهاد خوشحال شد، اما گفت باید از امام اجازه بگیرد. وقتی موضوع را با امام صادق(ع) در میان گذاشت، حضرت فرمودند اگر خود من به تو احسان می‌کنم، چگونه می‌توانم مانع احسان دیگران شوم؟ سپس فرمودند اگر تو از مصاحبت ما سیر شده‌ای و او راغب است، او را به جای تو می‌پذیریم.

استاد حوزه علمیه قم افزود: امام صادق(ع) پیش از تصمیم نهایی، خدمتکار را فراخواندند و نصیحتی مهم فرمودند؛ اینکه در روز قیامت، پیامبر اکرم(ص) به نور خداوند تمسک می‌جویند، امیرالمؤمنین(ع) به نور پیامبر(ص)، امامان به نور امیرالمؤمنین(ع) و شیعیان با توسل به نور امامان وارد بهشت می‌شوند. خدمتکار پس از شنیدن این سخن، عرض کرد: «یابن رسول‌الله! من در خدمت شما می‌مانم و آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دهم.»

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: هنگامی که خدمتکار نزد مرد خراسانی بازگشت، او متوجه تغییر حال وی شد و ماجرا را جویا گردید. خدمتکار نیز فرمایش امام و علت انصراف خود را بیان کرد و امام صادق(ع) از اخلاص و محبت آن مرد خراسانی تقدیر کرده و برایش دعا فرمودند.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار با اشاره به پیام این روایت تصریح کرد: اگر خدمت به مرکب امام صادق(ع) تا این اندازه عظمت و ارزش دارد که قابل معاوضه با دنیا نیست، چگونه می‌توان خدمت به آرمان‌ها و اهداف اهل‌بیت(ع)، خدمت به خدا و دین، خدمت به سیدالشهدا(ع) و خدمت به امام زمان(عج) را با امور دنیوی معاوضه کرد؟ این خدمتی نیست که جایگزینی برای آن وجود داشته باشد. از این‌رو باید بر خود ببالیم و سجده شکر به جا آوریم که خداوند متعال این نعمت بزرگ را نصیب ما کرده است.

وی در محور دوم سخنان خود، به انتظارات اولیای الهی از یارانشان پرداخت و گفت: پیامبر اعظم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) خطاب به همه عالم فرمودند «مرا یاری کنید»؛ یعنی در اهداف و مقاصد الهی، در مسیر نجات بشر، ترویج شریعت و مقابله با مستکبران و ظالمان همراه و یاور باشید.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار افزود: برای تبیین این انتظار، باز هم به روایتی از امام جواد(ع) بسنده می‌کنیم؛ نامه‌ای که آن حضرت در تقدیر از علی‌بن‌مهزیار نوشته‌اند و در آن، معیارهای ارزشمندی و مقبولیت او را بیان کرده‌اند؛ معیارهایی که نشان می‌دهد اگر کسی بخواهد مرضیّ اهل‌بیت(ع) و حضرت صاحب‌الزمان(عج) باشد، باید چگونه عمل کند و اگر به این مقام برسد، چه سعادت بزرگی نصیب او شده است.

عضو فقهای شورای نگهبان متن نامه امام جواد(ع) را قرائت کرد که در آن، امام از اخلاص، اطاعت، خدمت، نصیحت‌پذیری، تلاش شبانه‌روزی و مجاهدت علی‌بن‌مهزیار در گرما و سرما تقدیر کرده و برای او دعای ویژه‌ای می‌فرمایند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: بر اساس این معیارها، انتظار اولیای الهی آن است که در مسیر خدمت، مجاهدانه عمل کنیم، شب و روز نشناسیم و با گام‌هایی استوار حرکت کنیم؛ چرا که در این صورت، سعادت واقعی نصیب انسان خواهد شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محور سوم سخنان خود، به زیارت عاشورا اشاره کرد و آن را «قطعنامه حادثه کربلا» دانست و گفت: در این زیارت عظیم، در دو موضع از خداوند درخواست می‌شود که «اللهم اجعل لنا قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین». داشتن «قدم صدق» با امام حسین(ع) در بستر تاریخ، به معنای همراهی جاودانه با هدفی بلند، کلی و ابدی است.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار افزود: قدم صدق با واقعه عاشورا، جلوه‌ها و نمودهای مختلفی دارد و در شرایط گوناگون محقق می‌شود. یکی از مصادیق آن، جهانی‌سازی دعوت عاشورا است؛ همان‌گونه که در راهپیمایی عظیم اربعین شاهد آن هستیم که مردم از سراسر جهان گرد هم می‌آیند، به اهداف بزرگ می‌اندیشند، تصمیمات جهانی می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند این واقعه عظیم به حاشیه رانده شود.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر مسئولیت‌های شیعیان در برابر حادثه کربلا اظهار داشت: ما در برابر این واقعه عظیم، دو وظیفه اساسی داریم؛ نخست، حفظ اصل داستان و واقعه عاشورا بدون تحریف و با حفظ شاکله آن، تا همواره منبع هدایت باشد و مجالس روضه، ذکر مصیبت و تزکیه نفوس برقرار بماند. صرف بیان وقایع عاشورا توسط ذاکران، خود امری مهم و ارزشمند است و در طول تاریخ، انسان‌ها برداشت‌ها و الهامات گوناگونی از آن خواهند داشت.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: وظیفه دوم، تبیین اهداف والای امام حسین(ع) است؛ از جمله اقامه دین خدا، امر به معروف، نهی از منکر و پالایش جامعه از بدی‌ها و منکرات.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در پایان، این مسیر را راهی بسیار عظیم و پرافتخار دانست و خطاب به مبلغان بین‌المللی اربعین گفت: به شما عزیزان تبریک می‌گویم که توفیق گام برداشتن در این راه را یافته‌اید و امیدوارم در پیشگاه خداوند متعال و اهل‌بیت(ع) روسفید باشید و در دنیا و آخرت، مشمول عنایات ویژه آنان قرار گیرید.

