حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدشجاع حسین حسینی» روحانی برجسته پاکستانی و مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به روایات در خصوص زیارت امام حسین(ع) اظهار کرد: امام محمد باقر(ع) در روایتی فرمودند که «مُروا شیعَتَنا بِزیارَةِ قَبرِ الحُسَینِ علیه السلام فَاِنَّ اِتْیانَهُ یَزیدُ فِی الرِّزْقِوَ یَمُدُّ فِی الْعُمْرِ وَ یَدْفَعُ مَرافِعَ السُّوءِ و اِتیانُهُ مُفْتَرَضٌ عَلی کُلِّ مُؤمِنٍ یَقِرُّ لِلحُسَینِ بِالإِمامَةِ مِنَ اللّهِ»(شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام فرمان دهید؛ زیرا زیارت آن حضرت، روزی را زیاد و عمر را طولانی و بدی ها را دور می سازد و رفتن به زیارتش بر هر مؤمنی که امامت امام حسین علیه السلام را پذیرفته است، واجب است). این روایت در کتاب کامل الزیارات آمده است. هر روایتی که در این کتاب باشد، طبق علم رجال نیاز به سند ندارد و از نظر سند، قابل قبول است. امام باقر(ع) در این روایت تاکید کردند که زیارت امام حسین(ع)، یک دستور برای شیعیان است و این زیارت اقراری بر این می باشد که امامت اهل بیت(ع) از طرف خداوند سبحان است و ما موظف به پیروی و اطاعت از اهل بیت(ع) هستیم.

وی در حاشیه حضور خود در مراسم زیارت اربعین در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت: در خصوص تاریخچه زیارت امام حسین(ع) باید بگویم که پیش از آنکه حضرت زینب(س) از شام یا سوریه فعلی برای زیارت به کربلا بیایند، جابربن عبدالله انصاری از اصحاب پیامبر(ص) به همراه یکی از دوستانش به نام عطیه به زیارت قبر امام حسین(ع) مشرف شد و آداب زیارت را به جای آورد. عطیه دوست جابربن عبدالله انصاری از سرمایه داران معروف آن زمان بود که همراه با این صحابی به زیارت قبر امام حسین(ع) مشرف شد.

روحانی برجسته پاکستانی، ابوحمزه ثمالی را نخستین زائر پیاده قبر امام حسین(ع) دانست و تصریح کرد: ابوحمزه ثمالی یکی از اصحاب امام سجاد(ع) بود که این امام معصوم به او بسیار اعتماد داشت. در آن زمانی که از هر طرف ظلم حاکم بود، ابوحمزه ثمالی روزی خدمت امام سجاد(ع) مشرف شد و به این امام معصوم عرض کرد که من می خواهم به کربلا بروم. امام سجاد فرمودند که دشمنان شیعیان و اهل بیت(ع) زیاد هستند ابوحمزه ثمالی پاسخ داد که ای فرزند رسول خدا از مدینه می روم و شبانه حرکت می کنم و روزها را به استراحت می پردازم. ابوحمزه ثمالی پیاده به سمت کربلای معلی حرکت کرد تا به قبر امام حسین(ع) رسید و اولین زائر پیاده حضرت عبدالله الحسین(ع) شد.

حسینی با بیان اینکه روایات زیادی در خصوص اهمیت زیارت امام حسین(ع) وجود دارد، افزود: امام صادق(ع) در روایتی فرمودند که زیارت قبر امام حسین(ع) موجب محو شدن گناهان و افزوده شدن حسنات می شود، ایشان در روایتی ثواب این زیارت را معادل صد و حتی هزار حج مقبول دانستند که البته مراد در اینجا حج مستحبی و نه واجب است.

وی با بیان این که اربعین درس مقاومت در برابر ظالم را به مسلمانان می دهد، افزود: فداکاری برای ایستادن در مقابل ستمگر و جان نثاری برای قرار گرفتن در مقابل استبداد و استکبار از درس های دیگر اربعین است. اربعین به ما درس زندگی با سعادت و درس شهادت را می دهد. این که انسان یک زندگی معمولی داشته باشد که در آن فقط عبادت شخصی را انجام می دهد، هر کسی می تواند داشته باشد. اما آنچه مهم است، زندگی اجتماعی می باشد که انسان سعی کند مشکلات مسلمان را حل کند و از مظلومین، دفاع نمایذ. اربعین به ما درس عملی می دهد که در برابر مقابل ظالم بایستیم و از از مسلمانان مظلوم دفاع کنیم.

مدرس حوزه علمیه قم افزود: اربعین به ما درس می دهد که باید از حق، دفاع کرد. امام حسین(ع) برای این امر به قیام برخاستند و در خطبه معروفشان فرمودند که«"أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا یُتَنَاهَی عَنْهُ لِیَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِی لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا» (آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل دوری نمی‌شود تا مؤمن به حق، طالب دیدار خدا باشد؟) ایشان در این خطبه نگفتند که من حسین بن علی و فرزند فاطمه هستم، بلکه تاکید کردند هر کسی که ایمان به وحدانیت خداوند و نبوت انبیا و ولایت اهل بیت(ع) دارد لازم است که در برابر ظلم بایستد و از مظلومین دفاع کند. اربعین این درس را به ما می دهد که چگونه از مظلوم، دفاع کنیم و در برابر ظالم، مقاومت کنیم.

روحانی برجسته پاکستانی با اشاره به اجتماع عظیم مسلمانان در پیاده روی اربعین خاطرنشان کرد: مسلمانان از کشورهای مختلف پیر و جوان و زن و مرد، گروه گروه و فوج فوج در مراسم پیاده روی اربعین شرکت می کنند، نه فقط شیعیان بلکه اهل سنت هم در این مراسم، حضور دارند. مسلمانان در پیاده روی اربعین می آیند که درس مقاومت و زندگی را بگیرند که از مظلوم دفاع کنند و در برابر ظالم بایستند، درسی که امام حسین(ع) به ما آموختند و این درس را باید عملی کنیم. الحمدالله هر سال روز به روز مراسم پیاده روی اربعین باشکوه تر نسبت به سال های قبل، برگزار می شود و جمعیت شرکت کنندگان در این مراسم، افزایش می یابد. اهمیت اربعین این است که نه گرما و نه سرما را می شناسد، بلکه عشق به امام حسین(ع) است و دنیا را در خود جمع کرده است. اربعین شعار «انا علی العهد» و «حب الحسین یجمعنا» را ثابت کرد. ما دعا می کنیم که این اربعین حسینی مقدمه ای برای ظهور امام زمان(عج) باشد.

