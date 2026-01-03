فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه، محصول اثر ماندگار شهید سلیمانی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد با سعادت امیرمؤمنان تاکید کرد: فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه و فروپاشی نظم آمریکایی در منطقه و جهان محصول اثر ماندگار این شهید و رزمندگان جبهه مقاومت است. ترامپ و نتانیاهوی خونخوار با ترور ناجوانمردانه این شهید نتوانستند قدرت ماورایی این شهید و راه و اثر ایشان را از بین ببرند.



متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد با سعادت امیرمؤمنان به شرح زیر است:

تقارن تاریخی سالروز شهادت شهید سلیمانی با میلاد با سعادت امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام تداعی کننده این تفسیر است که مکتب سلیمانی، امتداد عملی سیره علوی در روزگار ماست؛ سیره‌ای که عدالت، شجاعت، دشمن شناسی، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری را به‌عنوان ستون‌های قدرت پایدار معرفی می‌کند. چنین هم‌زمانی، نقشه راهی برای قدرت‌سازی معنوی و سیاسی در جبهه مقاومت و ایمن‌سازی ایران اسلامی است.

بسط و تعمیق نام و یاد شهید سلیمانی در میان جوامع اسلامی و نسل‌های نوین منطقه پس از گذشت شش سال از شهادت این اسطوره حقیقت و به مصداق بارز آیه شریفه «اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم»، نشانی است از ژرفای مکتب سلیمانی و اینکه شهادت حاج قاسم پایان سلیمانی نیست، آغاز سلیمانی است.

مقاومت ملت و جوانان ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به دشمن فهماند که ایران پر است از سلیمانی ها. سلطه گران با تکثیر شهادت گونه حاج قاسم فهرست اسطوره های این سرزمین را تکمیل و تکثیر کردند.

فرسایش قدرت سیاسی و امنیتی نظام سلطه و فروپاشی نظم آمریکایی در منطقه و جهان محصول اثر ماندگار این شهید و رزمندگان جبهه مقاومت است. ترامپ و نتانیاهوی خونخوار با ترور ناجوانمردانه این شهید نتوانستند قدرت ماورایی این شهید و راه و اثر ایشان را از بین ببرند زیرا اگر اینگونه بود با وجود ترور ناجوانمردانه و بزدلانه ایشان «طوفان الاقصی» به دست رزمندگان فلسطینی و با الگوگیری از شهید سلیمانی خلق نمی شد.

روح مقاومت در تعقیب و انتقام از قاتلان سلیمانی و ارواح طیبه شهدای مقاومت به پرواز درآمده است. روح سلیمانی در کالبد ملتهای منطقه در جریان است و نشان می‌دهد که در مقابل زورگویان کودک کش طوفان الاقصی ها در پیش است.

محور مقاومت و مبارزه با اسرائیل در سراسر عالم و قطعا در طول تاریخ با نام و یاد شهید سلیمانی پیوند خورده و عجین خواهد بود. امروز مقاومت اسلامی در کشورهای اسلامی با هنرنمایی شهید سلیمانی به جبهه ای منسجم، هم افزا و کارآمد بدل شده است و آرمان، روح و شعار کلیدی مقاومت اسلامی برای آزادی قدس شریف با شعار جهانی (#FreePalestine) آنهم نه در جهان اسلام بلکه در سراسر سرزمینهای غربی و روبروی کاخ سفید سرداده میشود.

رئیس جمهور آمریکا به عنوان قاتل شهید سلیمانی امروز نیز تلاش دارد پس از عدم کامیابی از ترور شهید سلیمانی و راه اندازی جنگ ۱۲ روزه، ایران بزرگ و مستقل را با ایجاد بی‌ثباتی و امنیت زدایی به تسلیم وادار کند. ولی بازهم ملت ایران با هوشیاری و همراهی نکردن با آشوب طلبان وابسته، نقشه های شوم رهبران خبیث آمریکایی و مزدوران خائن آنان را خنثی و سیلی سخت بر رخساره سیاه آنان نواختند و اکنون عصبانیت سرتاپای ترامپ را فرا گرفته و از سر استیصال ملت و دولت ج.ا را تهدید می کند.

سپاهیان جان برکف اسلام بار دیگر در این ایام سراسر نور و سعادت با استعانت از امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام و ارواح طیبه شهدا بالاخص روح بلند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن تجدیدبیعت مجدد با فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی و آرمانهای انقلاب و شهدا، اعلام می‌دارند که در رکاب رهبر حکیم و در خدمت مردم عزیز تا پایان همه توطئه‌های ترکیبی دشمنان و تحقق ایران مستقل و قوی، جان فدا خواهند ماند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸