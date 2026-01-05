«نبرد مهار»؛ خطر سقوط بیخ گوش نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت از وقوع یک «نبرد مهار» داخلی در بالاترین سطوح ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی پرده برداشت. این نبرد که به رهبری مستقیم بنیامین نتانیاهو در جریان است، تلاشی مذبوحانه برای حفظ دولت تا نزدیک به موعد انتخابات اکتبر ۲۰۲۶ (و یا دست‌کم سپتامبر آینده) در برابر فشارهای فزاینده جناح‌های متحد است. این گزارش، به وضوح شکنندگی ذاتی ائتلاف صهیونیستی را پس از عملیات‌های اخیر محور مقاومت آشکار می‌سازد.

منابع آگاه به این روزنامه فاش کرده‌اند که نتانیاهو برای خنثی‌سازی خطر سقوط، به ابزارهای سنتی خود روی آورده است: وعده‌های کلان به احزاب مذهبیون افراطی (حریدی‌ها). این وعده‌ها شامل تصویب قانونی برای معافیت کامل یهودیان ارتدکس از خدمت سربازی و تزریق امتیازات بیشتر به این جریان در بودجه ۲۰۲۶ تحت نظر بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، است. این امتیازدهی آشکار، در حالی صورت می‌گیرد که شکاف عمیق میان بخش‌های سکولار و مذهبی ساختار نظامی و اجتماعی رژیم را تهدید می‌کند.

تهدید صریح احزاب مذهبی مبنی بر عدم رأی مثبت به بودجه در صورت عدم تصویب قانون معافیت سربازی، بحران را به نقطه جوش رسانده است. اکنون تحلیلگران در تل‌آویو تخمین می‌زنند که اگر فرمولی برای پایان دادن به این اختلاف اصلی حاصل نشود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن آینده به شدت افزایش یافته است. قانون معافیت، که طبق گزارش، به «نقطه اصلی اختلاف» تبدیل شده، از یک سو محبوبیت نتانیاهو را نزد رأی‌دهندگان سکولار و راست‌گرای سنتی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، حریدی‌ها را به ادامه وضعیت موجود ترغیب می‌کند تا قدرت چانه‌زنی خود را در انتخابات بعدی حفظ نمایند.

این تنش‌ها روز گذشته به خیابان‌ها کشیده شد؛ شاهد این مدعا، درگیری‌های رخ داده میان نیروهای پلیس اسرائیل و معترضان ارتدکس افراطی در خارج از یک دفتر استخدام در اورشلیم بود. این اعتراضات، ادامه‌دار اعتراضات گسترده‌ای است که پس از حکم سال ۲۰۱۴ دیوان عالی مبنی بر اجباری شدن سربازی برای این قشر آغاز شد. حریدی‌ها که حدود ۱۳ درصد جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند، با توجیه «اختصاص زندگی خود به مطالعه تورات» و ترس از «ادغام در جامعه سکولار»، از خدمت سرباز می‌زنند و این رویکرد مذهبی‌محور، مستقیماً مشروعیت ساختار نظامی و ملی رژیم را هدف قرار داده است.

در نهایت، یدیعوت آحارونوت با جمع‌بندی وضعیت، اعلام کرد که «صحنه سیاسی اسرائیل به سمت یک مرحله انتخاباتی داغ پیش می‌رود.» تلاش نتانیاهو برای مهار این بحران‌ها و حفظ ائتلاف، تلاشی است که به نظر می‌رسد با توجه به تعارض منافع پایدار میان جناح‌های تشکیل‌دهنده، محکوم به شکست زودرس است؛ نشانه‌ای دیگر از فروپاشی داخلی که در نتیجه استراتژی‌های غلط و تکیه بر زور در منطقه شکل گرفته است.

