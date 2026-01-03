اسرائیل در حال بررسی عملیات زمینی در لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عبری جمعه گزارش دادند که تل‌آویو در حال بررسی انجام یک عملیات زمینی در لبنان برای مقابله با آنچه «تهدید حزب‌الله» خوانده می‌شود، است.

به گزارش اسپوتنیک، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیداری با رئیس‌جمهور آمریکا در فلوریدا، موضوع گسترش حملات اسرائیل به خاک لبنان را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله لبنان در طول آتش‌بس تا حدودی توانایی‌های خود را بازسازی کرده و دولت لبنان قادر به مقابله با آن نبوده است.

سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که دولت ترامپ با اقدام اسرائیل علیه حزب‌الله مخالف نیست، اما از نتانیاهو خواسته تا برای فراهم شدن زمینه مذاکرات بیشتر با بیروت، صبر کند.

گفتنی است که رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر فشارها و حملات محدودی را علیه مواضع حزب‌الله در لبنان انجام داده تا توان نظامی این گروه را محدود کند. دولت لبنان نیز تلاش‌هایی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی و اعمال کنترل بر گروه‌های مسلح از جمله حزب‌الله انجام داده است.

حزب‌الله با رد خلع سلاح کامل، بر حق دفاع از خود و حفظ توان موشکی تأکید کرده و خواستار ادامه مقاومت در برابر تهدیدات رژیم اسرائیل شده است.

تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد و تحلیل‌گران نسبت به احتمال شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها هشدار می‌دهند.

