فوری/ آغاز حمله هوایی آمریکا به پایتخت ونزوئلا + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - برخی گزارشها از آغاز عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا خبر میدهند.
رسانهها از شنیدهشدن صدای انفجارهای متعدد در پایتخت ونزوئلا گزارش دادند.
طبق گزارشها دقایقی قبل جنوب شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت. چندین هدف در کاراکاس مورد اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفته است.
برخی رسانههای ونزوئلایی از حملۀ هوایی آمریکا به یک پایگاه هوایی در کاراکاس خبر میدهند. آسوشیتدپرس نیز گزارش داد، دستکم صدای ۷ انفجار در پایتخت ونزوئلا شنیده شده است.
رسانههایی در آمریکا این حملات را آغاز حمله ایالات متحده به ونزوئلا عنوان کردند.
