ربایش مادورو؛ عملیات ویژه آمریکا در قلب ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که «نیکولاس مادور» رئیسجمهور ونزوئلا و و «سیلیا فلورس» همسرش پس از اجرای یک عملیات نظامی توسط نیروهای آمریکایی داخل خاک ونزوئلا ربوده شدهاند. آنها پس از دستگیری، ابتدا با بالگرد به ناو جنگی «یو اس اس ایو جیما» منتقل شدند تا در مرحله بعد به خاک آمریکا انتقال یابند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، عملیات نیمهشب شنبه آغاز شد؛ زمانی که اداره هوانوردی فدرال آمریکا پروازهای تجاری بر فراز حریم هوایی ونزوئلا را ممنوع اعلام کرد. همزمان، ترامپ دستور حمله هوایی به نقاط حساس داخل ونزوئلا را صادر کرد.
ساعت دو بامداد به وقت محلی، صدای گسترده پرواز جنگندهها و انفجارها در آسمان کاراکاس شنیده شد که نشاندهنده شروع حملات آمریکا بود.
در این حملات، اهداف استراتژیک در ایالتهای کاراکاس و آراگوا، همچنین بندر اصلی «لا گوایرا»، فرودگاه «ایگوروتی» در ایالت میراندا و پایگاه هوایی ژنرال «فرانسیسکو د میراندا» معروف به «لا کارلوتا» مورد هدف قرار گرفتند. طی این حملات، سامانههای دفاع هوایی و ایستگاههای راداری منهدم شدند.
اما مهمترین رویداد در مرکز پایتخت ونزوئلا و در نزدیکی ساختمان پارلمان و کاخ ریاستجمهوری «میر افلورس» رخ داد؛ جایی که جنگندههای آمریکایی بندر کاراکاس، فرودگاه اختصاصی آن و پادگانهای نظامی اطراف کاخ را هدف قرار دادند. همزمان برق پایتخت ونزوئلا بهطور کامل قطع شد.
در همین زمان، بالگردهای آمریکایی در ارتفاع پایین بر فراز کاخ میر افلورس مشاهده شدند که نشاندهنده انجام عملیات هلیبرن مستقیم در قلب پایتخت ونزوئلا بود.
شبکه آمریکایی «سیبیاس» اعلام کرد که واحد ویژه «دلتا فورس» مسئول ربایش مادورو و همسرش بوده است.
«دلتا فورس» یکی از یگانهای نخبه نیروهای ویژه ارتش آمریکا است که رسماً در ۱۹ نوامبر ۱۹۷۷ تأسیس شد و در زمینه مبارزه با تروریسم، عملیات مخفی، شناسایی و مأموریتهای بسیار حساس فعالیت میکند.
این یگان در عملیاتهای مهم جهانی مانند عملیات «پنجه عقاب»، مداخله در جزیره گرانادا، دستگیری صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و کشتن ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در سوریه در سال ۲۰۱۹ میلادی مشارکت داشته است.
ترامپ این عملیات را استثنایی و بسیار دقیق توصیف کرده و گفت که این اقدام یکی از برجستهترین نمایشهای قدرت و توان نظامی آمریکا در تاریخ بوده است؛ بهگونهای که بدون هیچگونه تلفات انسانی یا تجهیزاتی برای نیروهای آمریکایی انجام شد.
