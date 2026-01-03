به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر «حمیدشهریاری» دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن سالروز میلاد حضرت علی علیه‌السلام و با اشاره به سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی شخصیتی وحدت‌گرا در نظریه و عمل بود؛ یعنی هم به آن اعتقاد عمیق قلبی داشت و هم در میدان عمل در آن راستا حرکت می‌کرد. سردار سلیمانی در جنگ سوریه و عراق علیه داعش توانست فرق و مذاهب اسلامی را یکپارچه کند و در مقابل جبهه استکبار قرار دهد.

وی با بیان این که ما نیازمند شخصیت‌هایی نظیر حاج قاسم سلیمانی هستیم که از تفرقه در جهان اسلام پیشگیری کنند، افزود: امروز جهان اسلام بیش از گذشته نیازمند وحدت فرق و مذاهب اسلامی است و این وحدت با معیت و همراهی با رسول الله(ص) و شیوه تعامل او با امت خود محقق خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به مقابله با دشمن مشترک اظهار داشت: برای مقابله با دشمن مشترک، اول باید دشمن شناس باشیم، همانطوری که حاج قاسم بود. حاج قاسم دشمن را به خوبی می‌شناخت و حوزه جنگ نرم را به خوبی درک کرده بود. حاج قاسم سلیمانی خودش را وقف امنیت جهان اسلام و ارزش‌های اصیل اسلامی کرد. مکتب حاج قاسم دنبال نام و نشان نیست و مکتب خدمت در عین گمنامی است؛

دکتر شهریاری گفت: شهید سلیمانی در نظریه پردازی باور عمیقی به وحدت جهان اسلام داشت و می دانست دشمن با چه اهدافی دنبال تفرقه در جهان اسلام است. او می دانست دشمن با ابزار تفرقه در جهان اسلام در حال پیگیری نقشه های شوم خود است و با شناخت کامل در میدان وارد شد تا وحدت اسلامی را دربرابر توطئه دشمنان بیشتر کند. به همین دلیل با رفتارهای وحدت آفرین، اعتماد همه فرقه های اسلامی را به خود جلب کرد و با این اعتماد موفق شد با "جبهه واحد مقاومت" توطئه های دشمن را نقش برآب کند.

