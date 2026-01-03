مراسم یادبود ششمین سالگرد شهادت رهبران مقاومت در عراق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بغداد، پایتخت عراق، و تعدادی از استان‌های این کشور، روز جمعه شاهد برگزاری مراسم یادبود ششمین سالگرد شهادت رهبران مقاومت بودند.

خبرنگار خبرگزاری عراق (INA) اظهار داشت که نیروهای حشد الشعبی مراسم یادبود و بزرگداشتی را به مناسبت ششمین سالگرد شهادت رهبران مقاومت و پیروزی در نزدیکی فرودگاه بغداد و تعدادی از استان‌ها، تحت عنوان (شهادت و حاکمیت) برگزار کردند.

از سوی دیگر، مهند حسین، معاون مدیر رسانه‌ای نیروهای حشد شعبی، به خبرگزاری عراق (INA) گفت: «نیروهای حشد شعبی تلاش‌های مبارکی را برای بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت رهبران پیروزی (قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان) انجام می‌دهند.»

وی تأکید کرد که «این مناسبت پیامی به جهان و مردم عراق است مبنی بر اینکه عراق ملتی زنده است که یاد شهدای خود را گرامی می‌دارد.»

او توضیح داد که «هزاران نفر با وجود اینکه به مردم دستور داده شده بود بعد از ظهر بیایند، زودتر از موعد مقرر به محل برگزاری جشن در فرودگاه بین‌المللی بغداد رسیدند.»

او خاطرنشان کرد: «این حضور زودهنگام، با وجود مشکلات و چالش‌ها، نشان دهنده عشق مردم به این رهبرانی است که خون خود را در دفاع از کشور، مردم و اماکن مقدس نثار کردند و آنچه عراق امروز از آن برخوردار است، به لطف فداکاری‌های آنهاست.»

حسین افزود: «این کمیسیون سه طرح برای بزرگداشت این مناسبت تدوین کرده است، از جمله یک طرح امنیتی با همکاری نیروهای امنیتی، یک طرح لجستیکی برای تأمین غذا و نوشیدنی برای هزاران نفر از ورودی‌ها و بازدیدکنندگان، علاوه بر برگزاری مراسم به مناسبت، و همچنین یک طرح رسانه‌ای که توسط اداره رسانه‌ای نیروهای حشد الشعبی از طریق یک برنامه ویژه برای بزرگداشت این سالگرد تهیه شده است.»

او اشاره کرد که «علاوه بر آثار روایی، آثار هنری در سطح تئاتر، سینما و تلویزیون نیز در این رویدادها وجود دارد» و افزود: «این رویداد به صورت زنده و رایگان توسط نیروهای بسیج مردمی، به ویژه از طریق اداره رسانه، برای همه کانال‌های ماهواره‌ای پخش خواهد شد.»

حسین خاطرنشان کرد: «نیروهای حشد شعبی به ارائه خدمات به مردم عراق از طریق تلاش‌های مهندسی و خدماتی به ریاست نخست وزیر محمد شیاع السودانی، علاوه بر همکاری آشکار بین نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی، ادامه می‌دهند.»

