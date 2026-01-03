برگزاری جشن میلاد حضرت علی(ع) در مسجد حضرت زید شهید مزارشریف + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجتالاسلام والمسلمین استاد جعفری آغاز شد.
اجرای برنامه را مهندس سید احمد جاوید حقجو برعهده داشت.
در ادامه، آیاتی از قرآن کریم توسط محسن زمانی قرائت شد. سپس سید حسین آقا کاظمی در سخنانی به بیان گوشههایی از زندگی و فضایل حضرت علی(ع) پرداخت.
در بخش دیگر برنامه، سید بصیر پارسا، نوجوان شرکتکننده در این مراسم، شعری در مدح امیرالمؤمنین(ع) قرائت کرد.
همچنین مدیحهسرایی با صدای الحاج سید صالح حبیبی از دیگر بخشهای این محفل بود.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین استاد محمد علی جعفری بهعنوان سخنران مراسم، به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه حضرت علی(ع) در تاریخ اسلام پرداخت و مراسم با دعای کربلایی سید احمد حبیبی، بنیانگذار مسجد حضرت زید شهید (ع)، به پایان رسید.
این مراسم به همت بخش فرهنگی مسجد حضرت زید شهید (ع) برگزار شد.
................
پایان پیام/
نظر شما