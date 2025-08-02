به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته به تاریخ 10 مرداد1404 در دو مرکز مهم دینی استان بامیان افغانستان، با حضور پرشور نمازگزاران اقامه شد.

در مسجد جامع رهبر شهید، نماز جمعه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ـ معاون دفتر آیت‌الله‌ محقق کابلی و از علمای برجسته شیعیان افغانتسان ـ و تحت اشراف آیت‌الله‌ فاضلی‌بهسودی برگزار شد.

در خطبه نخست، استاد صادقی با استناد به حدیثی از امام حسن مجتبی(ع): «هلاکُ المرء ثلاث: الکبر، الحِرص، الحَسد» به تحلیل سه رذیله اخلاقی کبر، حرص و حسد و آثار مخرب فردی و اجتماعی آن‌ها پرداخت.

ایشان در ادامه، در خطبه دوم درباره مفهوم صدقه جاریه سخن گفت و بر نقش وقف، نشر علم، ساخت مراکز عام‌المنفعه و به‌ویژه تعمیر فیزیکی و معنوی مسجد به عنوان نمونه‌هایی از صدقه جاریه تأکید کرد.

وی گفت: «مسجد باید نه تنها از نظر ساختمانی آباد، بلکه از نظر معنوی نیز پایگاه عبادت، وحدت، سازندگی، نشر علم و ترویج معروف باشد.»

پیش از خطبه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین گوهری به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه(س) ذکر مصیبت نمود و فضایی معنوی در مسجد حاکم کرد.

در سوی دیگر، نماز جمعه مسجد جامع صادقیه توپجی نیز به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین الحاج صمدی اقامه شد.

وی در خطبه اول با گرامی‌داشت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، به برخی از ویژگی‌های برجسته ایشان مانند عبادت، عفو، انس با قرآن، فروتنی، بخشندگی و کمک به فقرا پرداخت.

در خطبه دوم، استاد صمدی به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه(س)، با تأکید بر جایگاه فرزندان به‌ویژه دختران در خانواده، به شرح مصائب حضرت رقیه و تأثیر عاطفی آن پرداخت و نماز را با توسل به آن بانوی مظلوم به پایان رساند.

این دو مراسم عبادی سیاسی، بار دیگر نشان داد که مسجد در قلب جامعه دینی استان بامیان افغانستان، نه‌فقط محل عبادت بلکه محور بصیرت، تعلیم و مقاومت فرهنگی است.

...

پایان پیام/