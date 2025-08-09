امام جمعه بامیان افغانستان: وظیفه انسانی و اسلامی ما رسیدگی به وضعیت سخت مهاجران بازگشته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته مرکز استان بامیان افغانستان با حضور گسترده شیعیان، به امامت حجت الاسلام والمسلمین جعفری در مسجد جامع رهبر شهید برگزار شد.

امام جمعه شیعیان بامیان در خطبه اول ضمن دعوت به تقوای الهی، با قرائت به آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، به بیان ویژگیهای مومنان و جامعه ایمانی پرداخت: قرآن می گوید مومنان ولی و دوستدار همدیگرند و به همین جهت، همدیگر را به خوبی ها سفارش کرده و از بدیها و منکرات مانع می شوند، مومنان با توجه به این خصوصیت قرآنی، باید خیر خواه و مصلحت خواه همدیگر باشند و تلاش کنند که جامعه دینی، یک جامعه سالم، ارزش مدار و الگو باشد و نیز نگذارند که منکرات و رفتارهای ناشایست در محیط اجتماعی شان راه پیدا کند.

استاد حوزه ادامه داد: در بخش دیگر از این آیه آمده است؛ مومنان نماز را بر پا می دارند و زکات را پرداخت می کنند، این دو کار مهم عبادی، شاید از باب نمونه بیان شده باشد، یکی عبادت بدنی و دیگری مالی است. در آیات متعدد قرآن به دنبال اقامه نماز، پرداخت زکات آمده است، و این بیانگر این واقعیت است که دین اسلام همانگونه که به پیوند و ارتباط انسان با خدا برای تکیه بر علم و قدرت و رحمت بی نهایت الهی توجه کرده است، تا انسان را از هر گونه نگرانی و بی پناهی خاطر جمع کند، همانگونه انسان مومن را به پیوند با بندگان خدا نیز دعوت می کند تا آن عاطفه انسانی و روابط اجتماعی مومنین با همنوعانش که بندگان همانند او هستند، نیز حفظ و تقویت شود.

امام جمعه موقت بامیان با اشاره به همین خصوصیت پیوند انسان های مومن با همدیگر، گفت: با توجه به سرازیر شدن مهاجران بی پناه و بی بضاعت هموطن ما از کشورهای همسایه، وظیفه ایمانی و انسانی ما اقتضا می کند که برای وضعیت رقت‌بار و تاسف‌ انگیز آنها کاری بکنیم.

وی خاطرنشان ساخت: در روایات رسیده از پیشوایان ما، بهترین و برترین عمل مستحبی که بعد از واجبات، بیشترین ثواب را دارد، یاری رساندن به نیازمندان است. امام باقر می فرماید: «اگر تأمین مخارج یک خانواده مسلمان را بر عهده گیرم و آنان را از گرسنگی و برهنگی برهانم؛ تا آبرویشان را نزد مردم حفظ کنم، نزد من خوشتر است از این که حجّ روم و حجّ روم و حجّ روم و مثل آن و مثل آن ـ و امام علیه السلام تا ده بار این را تکرار کرد، و در ادامه فرمود: و مثل آن و مثل آن ـ و این را هم فرمود تا به هفتاد بار رسید». یعنی ثواب سر پرستی یک خانواده مسلمان، از هفتاد حج مستحبی بیشتر است.

امام رضا(ع) در این زمینه می فرماید: «بعد از انجام واجبات، کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مؤمن، نزد خداوند بزرگ نیست».

حجت الاسلام جعفری به شیعیان توصیه کرد: مومنانی که توان یاری کردن دارند، در این وضعیت اسفبار، به کمک مهاجران بشتابند و نگذارند، این مهاجران بی پناه و مظلوم، بیش از این خار و ذلیل شوند، و صاحبان خانه هم انصاف و رأفت اسلامی را در حق برادران مهاجر درمانده شان، رعایت کنند.

