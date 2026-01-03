به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با طنینانداز شدن نوای ملکوتی یا علی (ع) و همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد مولیالموحدین، مساجد استان گیلان از شب گذشته آغوش خود را به روی هزاران جانِ مشتاقی گشودهاند که برای خلوتی سهروزه با معبود، راهی مراسم اعتکاف شدهاند. این آیین معنوی که با آغاز ایامالبیض پیوند خورده، امسال در دیار میرزا کوچکخان جنگلی رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته و حضور چشمگیر نسل جدید، جلوهای از شکوه ایمان در میان دهههشتادیها و دههنودیها را به نمایش گذاشته است.
برخلاف تبلیغات رسانههای بیگانه که همواره سعی در نشان دادن گسست میان نسل جوان و باورهای دینی دارند، مساجد گیلان این روزها شاهد حضور نوجوانانی است که آگاهانه و با اشتیاقی زایدالوصف، از هیاهوی دنیای مجازی و سرگرمیهای روزمره عبور کردهاند تا در کنج دنجِ محراب، مسیر تازهای را در زندگی خود ترسیم کنند. این مراسم امسال فراتر از یک سنت سالانه، به یک رویداد بزرگ تربیتی تبدیل شده است که در آن انس و الفت با خالق، با شور و نشاط جوانی گره خورده است.
حجتالاسلام «رضا حاجتی» مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) _ ابنا استان گیلان، اعتکاف امسال را یک اقدام تشکیلاتی و هدفمند تشریح کرد و با اشاره به اینکه امسال در اقدامی نو، پنج مسجد در سراسر استان به طور اختصاصی میزبان کادر نوجوان کانونها در سنین ۱۱ تا ۱۷ سال هستند، گفت: هدف اصلی از این برنامه، تحقق شبکه کادرسازی نوجوان مسجدی در تراز انقلاب اسلامی است.
به گفته مدیر ستاد کانونهای مساجد گیلان، کانون فرهنگی هنری یالثارات الحسین(ع) در مسجد فاطمه زهرا(س)، کانون مصباح الهدی در مسجد علی بن ابیطالب(ع) و کانون امام علی(ع) در مسجد امیرالمومنین(ع) رشت، از جمله مراکزی هستند که این طرح را اجرا میکنند. همچنین کانون انصارالمهدی(عج) در مسجد جامع صومعهسرا و کانون ضیافت در آستانه اشرفیه نیز به عنوان مجریان اصلی، میزبان نوجوانانی هستند که قرار است آیندهسازان عرصههای فرهنگی و مذهبی استان باشند.
یکی از اهداف متمایز این اعتکاف، ایجاد درگاهی برای تشکیل شبکه کادرسازی نوجوان مسجدی است؛ نسلی که با حضور در فضای معنوی مسجد، علاوه بر بهرهگیری از برکات عبادی، در مسیر تربیت، مسئولیتپذیری و خدمت به جامعه ایمانی گام برمیدارد. در این فضا، نوجوانان یاد میگیرند که چگونه در عین بندگی، در فعالیتهای اجتماعی و گروهی نقشآفرینی کرده و برای مدیریت آینده کشور تمرین کنند.
حجتالاسلام حاجتی با اشاره به اهمیت این حضور، اعتکاف را پاسخ عملی به «جنگ ادراکی» دشمن دانست. او معتقد است سالها در فضای رسانهای القا میشد که نوجوانان و جوانان از دین فاصله گرفتهاند، اما حضور هزاران نوجوان در مراسم اعتکاف، آن هم به صورت کاملاً مردمی و خودجوش، تمام این تحلیلهای القایی و نقشههای دشمن را باطل کرده و واقعیت جامعه ایران را به رخ کشیده است.
وی در ادامه تحلیل خود، روایت صحیح میدان را نقطه مقابل عملیات دشمن دانست و بر ضرورت روایتگری اعتکاف تاکید کرد. حاجتی معتقد است که دشمن با قدرت رسانهای خود، گاهی اقدامات کوچک و منفی را بزرگنمایی میکند تا تصویری نادرست از اراده و باورهای جامعه ارائه دهد، در حالی که واقعیتِ جامعه مذهبی ایران در بزنگاههای بزرگ و مناسبتهای معنوی اینچنینی به روشنی آشکار میشود.
مدیر کانونهای مساجد گیلان خاطرنشان ساخت که واقعیتهای میدانی مانند اعتکاف، راهپیمایی ۲۲ بهمن و یا همدلیهای ملی در بحرانها، نشاندهنده لایههای عمیق تدین در مردم است. او بر این باور است که رسانههای انقلابی باید با قدرت، این شکوه حضور را روایت کنند تا اجازه ندهند دشمن با تصاویر وارونه، در ذهن جوانان تردید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در فضای داخلی مساجد گیلان، برنامههای متنوعی از جمله حلقههای معرفتی، قرائت قرآن، سخنرانیهای تبیینی و پرسش و پاسخهای اعتقادی برای نوجوانان در نظر گرفته شده است، گفت: این برنامهها به گونهای طراحی شدهاند که با ذائقه نسل امروز همخوانی داشته باشند و بتوانند به شبهات ذهنی آنها در فضایی دوستانه و اقناعی پاسخ دهند.
حجتالاسلام حاجتی در پایان تاکید کرد: این پنج مسجد تنها آغازگر یک مسیر بزرگ هستند و در سالهای آتی، این شبکه کادرسازی باید به تمام مساجد استان گسترش یابد. او از تمامی خانوادهها و متولیان فرهنگی خواست تا با حمایت از این رویشهای جدید، زمینه را برای درخشش هرچه بیشتر نسل جوان در عرصههای معنوی فراهم کنند.
در حاشیه این مراسم، گفتگو با نوجوانان معتکف نشاندهنده تغییر نگرش آنها نسبت به مفاهیم دینی و اجتماعی است؛ در میان معتکفین، نوجوانانی دیده میشوند که برای اولین بار این حس و حال را تجربه میکنند.
«محمدامین» نوجوان ۱۴ سالهای که در مسجد جامع صومعهسرا معتکف شده، با لبخندی بر لب میگوید که فکر میکرد دوری از گوشی تلفن همراه سخت باشد، اما حالا که در جمع دوستان مسجدیاش حضور دارد، آرامشی را تجربه میکند که در هیچ فضای مجازیای پیدا نکرده بود. او این سه روز را فرصتی برای «بزرگ شدن» و پیدا کردن رفقای واقعی میداند.
همچنین، «سجاد» نوجوان ۱۷ سالهای که از اعضای کادر نوجوان کانونهای مساجد است، نگاهی عمیقتر به این مراسم دارد. او میگوید اعتکاف برای او صرفاً دعا و نیایش نیست، بلکه تمرین خودسازی برای خدمت به مردم است. سجاد معتقد است که در این سه روز، یاد میگیرند که چگونه میتوان با تکیه بر معنویت، در برابر چالشهای زندگی ایستادگی کرد و به جای منفعل بودن، به یک عنصر اثرگذار در محله و شهر تبدیل شد.
بسیاری از کارشناسان مذهبی معتقدند که حضور نوجوانان در اعتکاف، به معنای بیمه شدن آینده فرهنگی کشور است. این نوجوانان با تجربه خلوت با خدا، در برابر آسیبهای اجتماعی مصونیت پیدا میکنند و با پیوستن به شبکه کادرسازی مساجد، به نیروهایی تبدیل میشوند که میتوانند در مدارس و گروههای همسالان خود، مبلغ ارزشهای اخلاقی و انسانی باشند.
یکی از مربیان حاضر در طرح اعتکاف کادر نوجوان میگوید که استقبال فراتر از انتظار بوده است. وی اشاره میکند که بسیاری از این نوجوانان با هزینه شخصی و با اشتیاق والدین خود در این مراسم شرکت کردهاند تا سه روز را دور از هیاهوی دنیا، صرف تفکر و خودسازی کنند. این مربی معتقد است که اعتکاف، «اردوی انسانسازی» است که برکات آن تا پایان عمر با این نوجوانان خواهد بود.
ارتباط میان نسلی نیز در این اعتکافها به وضوح دیده میشود. بزرگترهایی که سالهاست معتکف میشوند، حالا در کنار نوجوانانی نشستهاند که با سوالات تازه و انرژی بیپایان خود، به فضای مسجد طراوت بخشیدهاند. این انتقال تجربه و همنشینی، یکی از زیباترین جلوههای اجتماعی اعتکاف در گیلان است که به تقویت انسجام اجتماعی جامعه ایمانی کمک میکند.
تجربه «خلوت در جلوت» یا همان بریدن از خلق برای رسیدن به خالق در میان جمع، به نوجوانان میآموزد که میتوان در قلب جامعه زیست، اما دلی وابسته به ارزشهای آسمانی داشت. این همان مسیری است که به گفته حجتالاسلام حاجتی، قرار است آغازگر تحولی تازه در زندگی نوجوانان گیلانی باشد تا آنها را به سمت مسئولیتپذیری بیشتر سوق دهد.
در پایان این سه روز، مراسم اختتامیه و میثاقنامههایی در انتظار این نوجوانان است تا عهدی را که با معبود خود بستهاند، در طول سال جاری در فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استمرار بخشند. این نوجوانان قرار است بازوهای اجرایی مساجد در محلات خود باشند و شبکه کادرسازی را از تئوری به مرحله اجرا برسانند.
تحلیلگران فرهنگی بر این باورند که سرمایهگذاری بر روی اعتکاف نوجوانان، کمهزینهترین و پایدارترین راه برای مقابله با شبیخون فرهنگی است. وقتی یک نوجوان ۱۱ ساله طعم شیرین مناجات سحری را میچشد، در برابر جاذبههای کاذب دنیای مادی واکسینه میشود و این همان نقطهای است که تمام معادلات اتاق فکرهای غربی را به هم میریزد.
امسال گیلان نشان داد که مسجد همچنان کانون تپنده جامعه است. مساجدی که از شب گذشته چراغهایشان تا سحر روشن است و صدای تلاوت قرآن نوجوانان از پنجرههایشان به گوش میرسد، نویدبخش فردایی روشن برای این دیار هستند. این حضور، پیامی روشن برای همه کسانی است که به دنبال درک واقعیتهای نهفته در عمق جامعه مذهبی ایران هستند.
حالا در دومین روز از این میهمانی آسمانی، نوجوانان گیلانی در میان سجادههای خود، زیباترین تابلوی بندگی را ترسیم کردهاند. آنها که با نام علی (ع) آغاز کردهاند، امیدوارند با مدد از همان امام همام، در مسیر حق استوار بمانند و اعتکافشان، سرآغازی برای یک زندگی سرشار از ایمان، امید و خدمت به خلق باشد.
