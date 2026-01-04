»جمع میان خلوت و جلوت« در شخصیت امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین اعتکاف معرفتی «سنگر سلوک» که به همت خانه طلاب جوان و معاونت تهذیب حوزه علمیه قم برگزار شد، حجتالاسلاموالمسلمین فقیهی با تأکید بر جایگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بهعنوان «حجت الهی» در این دوران، شبههافکنی دربارهی عدم حجیت ایشان را «وسوسه شیطانی» خواند و جمع متوازن میان عبادت و حضور اجتماعی را از شاخصههای امت پیامبر اکرم(ص) برشمرد.
حجتالاسلاموالمسلمین فقیهی استاد اخلاق حوزه علمیه، در جمع معتکفین مسجد فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) منطقه پردیسان قم، در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بهعنوان حجت الهی در این دوران تصریح کرد: طرح این شبهه که چون ایشان معصوم نیستند پس حجیت ندارند، از وسوسههای شیطانی است و موجب تضعیف جبهه حق میشود.
وی با اشاره به ویژگی ممتاز امت پیامبر اکرم(ص)، «جمع میان اضداد» را از شاخصههای این امت دانست و گفت: همانگونه که میتوان هم اهل خلوتهای عبادی و اعتکاف بود و هم در میدان مبارزه با طاغوت ایستاد؛ هم اشداء علی الکفار و هم رحماء بینهم.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به سیره عبادی رهبر معظم انقلاب افزود: رویه ثابت حضرت آقا در تشرف به مسجد مقدس جمکران، اختصاص ساعتهای طولانی به عبادت و خلوت با خداست؛ از دو ساعت پیش از اذان تا یک ساعت پس از طلوع آفتاب. این خلوتهای عمیق عبادی است که شجاعت و استقامت در میدان مبارزه را نتیجه میدهد.
وی امام خمینی(ره) را نمونه بارز جمع میان عبادت و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: امام، عابدی حقیقی بود که در اوج حوادث انقلاب، وقتی از ایشان پرسیده شد «این خونهایی که ریخته میشود به گردن کیست؟» با صراحت و شجاعت فرمودند: «به گردن من است.»
حجتالاسلاموالمسلمین فقیهی در پایان با تأکید بر شرایط کنونی جامعه، تبیین دین خدا را «واجب عینی و فوری» دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند الگوگیری از این جمع متوازن میان خلوت با خدا و حضور مسئولانه در صحنه اجتماع هستیم.
..................
پایان پیام
نظر شما