نمایه متنی سخنان رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای اقتدار در روز میلاد امیرالمومنین(ع)

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

به مناسبت ۱۳ رجب، خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، صبح امروز شنبه ۱۳ دی‌ ۱۴۰۴ خانواده شهیدان سلیمانی و یاران همراه وی و جمعی از خانواده شهدای اقتدار با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

نمایه سخنان ایشان در دیدار خانواده شهدای اقتدار در روز میلاد امیرالمومنین(ع) به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**انگیزه قوی ملت ایران عامل نگرانی بدخواهان [است **

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۱۳ دی ۱۴۰۴

*کلید واژه ها:

- در میان خصوصیات بی‌نظیر ایشان(حضرت علی)، ما امروز به دو خصوصیت یعنی «عدالت و تقوا»، نیاز مبرم‌تری داریم

- روش‌های مختلفی که حضرت علی‌بن‌ابیطالب(ع) برای تحقق عدالت به کار می‌گرفتند

- روش‌های امام علی(ع) در باب تقوا

- ضرورت پیروی آحاد مردم و به‌خصوص مسئولان، از روش‌های تقوایی حضرت امیر

- موانع تحقق عدالت و تقوا

- «جنگ نرم» سیاست دشمنان مولای متقیان برای بی‌انگیزه کردن و ایجاد تردید در جامعه آن روز [بود]

- هدف دشمن در جنگ نرم

- انگیزه قوی ملت ایران عامل نگرانی بدخواهان [است]

- نمونه‌هایی از کارهای بزرگ ملت و جوانان نخبه و کارآمد ایران

- قدرت و توانایی ملت ایران

- نمونه‌ای از ثروت عظیم نیروی انسانی ملت ایران

- شناخت واقعی دشمن دستاوردی بزرگ [است]

- مراقبت در برابر جنگ نرم و شبهه‌سازی و شایعه‌سازی دشمن ضروری [است]

- بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند

- «اعتراض بجا است اما اعتراض غیر از اغتشاش است»

- در میدان بودن مسئولان

- ویژگی‌های اصلی شهیدحاج قاسم سلیمانی

*در میان خصوصیات بی‌نظیر ایشان(حضرت علی)، ما امروز به دو خصوصیت یعنی «عدالت و تقوا»، نیاز مبرم‌تری داریم:

- سالروز میلاد امیرمومنان از حیث مکان تولد -یعنی خانه خدا- و مولود آن، روزی استثنایی در تاریخ [است]. باید با الگو قرار دادن مولای متقیان، به سوی این دو قله(«عدالت و تقوا» ) که حضرت امیر بر فراز آن‌ها ایستاده، حرکت کنیم.

- البته در این مسیر، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما تا جایی که باید به آن برسیم، فاصله داریم.

*روش‌های مختلفی که حضرت علی‌بن‌ابیطالب(ع) برای تحقق عدالت به کار می‌گرفتند:

- آن حضرت عدالت را گاه با «مهربانی، خدمت به ضعیفان و خانواده‌های بی‌سرپرست» اعمال می کرد.

- گاهی با «ذوالفقار و خشونت الهی» و گاهی با «زبان رسا و حکمت و تبیین».

- امیرمومنان(ع) مصدر جهاد تبیین [است].

- فرمان حکومتی ایشان به مالک اشتر پر از مفاهیمی است که عدالت را محقق می‌سازد.

*روش‌های امام علی(ع) در باب تقوا:

- امیرمومنان(ع) گاهی تقوا را در محراب عبادت و نماز و تضرع به درگاه پروردگار تجلی می‌بخشید و فرشتگانِ عرش را به تحیّر و رشک وامی‌داشت.

- گاه با صبر و سکوت و گذشتن از حق خود برای حفظ وحدت مسلمین و جلوگیری از بروز اختلاف آنها عملی می‌کرد.

- گاه، با سینه سپر کردن در صحنه‌های دشوار مانند لیله‌المَبیت و غزوات پیامبر(ص).

*ضرورت پیروی آحاد مردم وبه‌خصوص مسئولان، از روش‌های تقوایی حضرت امیر:

- عدالت علوی نیز واجب‌ترین و جدی‌ترین نیاز کشور است .

- ما امروز بر خلاف شیعه در طول تاریخ، هیچ بهانه‌ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم؛ چرا که حکومت «جمهوری اسلامی و نظام علوی» است.

*موانع تحقق عدالت و تقوا:

- گاهی ترس.

- گاهی تردید و ملاحظه رفاقت‌ها.

- گاهی ملاحظه دشمن، جلوی کار را می‌گیرد.

- اما باید بدون ملاحظه بی‌مورد، به سمت توسعه عدالت و تقوا حرکت کرد.

- باید دقت کرد که مولای متقیان در همه درگیری‌های نظامی در دوران پیامبر و سالهای حکومت‌شان فاتح و پیروز بود.

- اما روش‌های مختلف دشمنانِ شکست‌خورده برای فریب و سست‌کردن مردم، در موارد زیادی مانع تحقق اهداف امام علی(ع) شد.

*«جنگ نرم» سیاست دشمنان مولای متقیان برای بی‌انگیزه کردن و ایجاد تردید در جامعه آن روز [بود]:

- ایجاد شایعات .

- استفاده از دروغ و فریب و نفوذ و روش‌های مشابه و به تعبیر امروزی

- وقتی مردم سست شدند، تحقق اهداف ناممکن می‌شود؛ چرا که براساس سنت الهی، کار دست مردم است و به دست آنها انجام می‌شود.

*هدف دشمن در جنگ نرم:

- بی‌انگیزه و ناامید کردن مردم.

- ایجاد تردید در ملت .

- همچنان‌که در دوره امیرالمؤمنین با شایعه‌سازی و دروغ در پی بدبین کردن مردم بودند، امروز هم همان اقدامات عیناً انجام می‌شود.

- البته ملت ایران نشان داده است که در میدان‌های سخت و هر جا که نیازمند حضور و کمک او است، محکم ایستاده و دشمن را مأیوس می‌کند.

*انگیزه قوی ملت ایران عامل نگرانی بدخواهان [است]:

- یکی از ابزارهای دشمن و بعضی افراد ناباب یا غافل در کارزار جنگ نرم، انکار داشته‌ها و توانایی‌های ملت ایران است چرا که غفلت از توانایی‌های ملی، زمینه‌ساز تحقیر و تسلیم در برابر دشمن خواهد شد.

*نمونه‌هایی از کارهای بزرگ ملت و جوانان نخبه و کارآمد ایران:

- ارسال سه ماهواره به فضا در یک روز

- هوافضا.

- زیست‌فناوری.

- پزشکی.

- درمان.

- نانو.

- صنایع دفاعی و موشکی

- دشمن و متأسفانه برخی در داخل، این پیشرفت‌های بزرگ را که در شرایط تحریم رقم خورده است پنهان می‌کنند و به گوش مردم نمی‌رسانند.

*قدرت و توانایی ملت ایران:

- عاملی که موجب شد دشمن درخواست توقف جنگ کند و پس از آن نیز پیغام بدهد که نمی‌خواهیم با شما جنگ کنیم، قدرت و توانایی ملت ایران است.

- البته ما به حرف دشمن خبیث، فریبکار و دروغگو، اعتمادی نداریم.

*نمونه‌ای از ثروت عظیم نیروی انسانی ملت ایران:

- میانگین سنّی ۲۶ ساله دانشمندان دخیل در پرتاب سه ماهواره اخیر، نمونه‌ای از ثروت عظیم نیروی انسانی ملت ایران [است].

- آن وقت آن یاوه‌گوی آمریکایی وقتی راجع به ملت ایران حرف می‌زند؛ قدری بدگویی می‌کند و قدری فریب و وعده می‌دهد.

- اما خوشبختانه امروز ملت ایران و بلکه همه دنیا، آمریکا را شناخته‌اند و تشت رسوایی آن در جهان فرو افتاده است.



*شناخت واقعی دشمن دستاوردی بزرگ[است]:

- مردم در جنگ ۱۲ روزه خودشان واقعیت امریکا را دیدند.

- حتی کسانی که راه‌حل مشکلات کشور را مذاکره با او می‌دانستند، فهمیدند که وسط مذاکره، دولت آمریکا مشغول آماده کردن نقشه جنگ بوده است.

*مراقبت در برابر جنگ نرم و شبهه‌سازی و شایعه‌سازی دشمن ضروری [است]:

- [دشمن] میلیاردها دلار هزینه برای انتشار اظهارات دروغ در داخل ایران از طریق شبکه‌های تلویزیونی و مراکز اطلاع‌رسانی [انجام می دهد].

- هدف آنها ضعیف کردن کشور و بهم زدن اتحاد معجزه‌آفرین ملت در جنگ ۱۲ روزه است.

- بنابراین مهمترین مسئله، توجه به دشمنیِ دشمن و اتحاد و اتفاق درونی و به تعبیر قرآن «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» است.

*بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند:

- بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند و ما آن ها را خوب می‌شناسیم.

- بنابراین نمی‌توان به اسم بازار و بازاری با جمهوری اسلامی مقابله کرد.

- اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی را که باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار می‌شود، حرفی درست [است].

- کاسب راست می‌گوید که با این شرایط نمی‌تواند کاسبی کند؛ این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج این مشکلند.

- البته در این مشکل هم دست دشمن در کار است و بی‌ثباتی و بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلاتکلیفی کسبه می‌شود، طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود که مسئولان در این زمینه مشغول تلاش هستند.

- اعتراض بازاری‌ها به این مشکل، مطلب درستی است.

- اما آنچه غیرقابل قبول است ایستادن عده‌ای تحریک‌شده یا مزدور دشمن پشت بازاری‌ها و طرح شعارهای ضد اسلام و ضد ایران و جمهوری اسلامی است.



*«اعتراض بجا است اما اعتراض غیر از اغتشاش است»:

- مسئولان باید با معترض حرف بزنند.

- اما حرف زدن با اغتشاشگر فایده‌ای ندارد بلکه باید او را سر جای خود نشاند.

- اینکه عده‌ای تحت عناوین و نام‌های گوناگون به قصد تخریب و ناامنی کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرند و با سوء استفاده از اعتراض آنها، اغتشاش کنند، مطلقاً قابل قبول نیست.

*در میدان بودن مسئولان:

- کار همیشگی دشمن فرصت‌طلبی [است].

- مهم، آمادگی مجموعه ملت و تقویت عواملی همچون ایمان، اخلاص و عمل است که سلیمانی را سلیمانی کرد.

- مهم بی‌تفاوت نبودن در برابر جنگ نرم و شایعه‌پردازی‌های دشمن و ایستادگی و سینه سپر کردن با قدرت کامل در برابر تحمیل طلبکارانه او به مسئولان، دولت و ملت است.

- ما در برابر دشمن کوتاه نمی‌آییم و با اتکاء به پروردگار و اطمینان به همراهی مردم، دشمن را به زانو درخواهیم آورد.

*ویژگی‌های اصلی شهیدحاج قاسم سلیمانی:

- «ایمان».

- «اخلاص».

- «عمل».

- ایمان عمیق به پروردگار و حمایت‌های الهی و ایمان به هدف خصوصیت بارز سردار دل‌ها [بود].

- حاج قاسم، مرد اخلاصی الهی بود و برای خوشنامی و تعریف‌کردن دیگران کاری نمی‌کرد.

- او برخلاف برخی که خوب می‌فهمند و خوب حرف می‌زنند اما اقدامی نمی‌کنند، در همه صحنه‌هایی که لازم بود، حضور داشت؛ چه در حفظ و هدایت حرکت انقلاب و مواجهه با شرارت‌ها در کرمان، چه در نیروی قدس، دفاع از حرم، مقابله با داعش و عرصه‌های دیگر.

- تأثیر مشهود و گاه بی‌نظیر سردار در حساس‌ترین و مهمترین مسائل سیاسی منطقه.

- حاج قاسم به تربیت و پرورش همرزمان و نیروهای تحت امر، همت بارز داشت و به علت همین خصوصیات، مزار او هر سال مقدس‌تر و محترم‌تر می‌شود و اجتماع عظیم مردم از راه‌های دور و حتی کشورهای دیگر به زیارت مزار او می‌روند.

