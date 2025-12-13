به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان،صبح شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرین‌دشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ایام منتسب به حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) اساس هستی و محور جهاد فاطمی است و امروز نیز با وجود فشارها و هجمه‌های دشمن، باید همان مسیر ایستادگی و بصیرت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در حوزه جنگ نرم و تبلیغاتی افزود: امروز دشمن با ابزار تبلیغ به میدان آمده تا هویت دینی و انقلابی ملت ایران را هدف قرار دهد، اما مردم این سرزمین همواره در صحنه بوده‌اند و با تبعیت از ولایت، مسیر شهدا را ادامه داده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه تصریح کرد: امروز استان و کشور نیازمند تجدید عهد با ولایت هستند و ندای «لبیک یا خامنه‌ای» بیانگر همین وفاداری و بصیرت مردمی است.

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی از نهادهای مرتبط با جایگاه رهبری است، گفت: تبلیغ دین باید مردم‌پایه باشد و در تعامل مستمر با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه روحانیت، ائمه جمعه، بسیج، سپاه و سایر دستگاه‌های فرهنگی انجام شود.

وی حضور مسئولان اجرایی شهرستان در کنار روحانیت در نماز جمعه را نشانه هم‌افزایی و وحدت دانست و افزود: با مراوده، همدلی و تقوا می‌توان در مسیر نصرت دین خدا گام‌های مؤثرتری برداشت.

لازم به ذکر است؛ در پایان مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین احسان اسدی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرین‌دشت معرفی شد.

