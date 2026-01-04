  1. صفحه اصلی
واکنش مقتدی صدر به ترور یکی از فرماندهان سرایا السلام  

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۶
کد مطلب: 1769304
رهبر جریان صدر عراق به ترور یکی از فرماندهان «سرایا السلام» وابسته به جریان صدر در استان میسان واکنش نشان داد و آن را به «شبه‌نظامیان گستاخ» نسبت داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق به ترور یکی از فرماندهان «سرایا السلام» وابسته به جریان صدر در استان میسان واکنش نشان داد و آن را به «شبه‌نظامیان گستاخ» نسبت داد.

به گزارش السومریه، مقتدی صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد‏‌، بی‌پرواییِ شبه‌نظامیان گستاخ، به حدی رسیده است که بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای و بدون رعایت هیچ حرمت و قداستی، به‌ ویژه در استان عزیز میسان، خون عراقی‌ها را می‌ریزند.

وی تاکید کرد، قانون باید مسیر واقعی خود را طی کند تا عاملان شناسایی شوند و خون‌ریزی متوقف گردد.

صدر همچنین درباره هرگونه تنش‌آفرینی و اقدام خارج از چارچوب قانونی و عشیره‌ای منضبط هشدار داد و افزود: مؤمنان و صالحان نباید در دام فتنه‌ها و نقشه‌هایی بیفتند که فاسدان برای ترمیم وجهه خود نزد پیروانشان و دیگران دنبال می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد، نباید هرگز کردارهای پست آنان را که روزشان به شماره افتاده است، تکرار کرد هرچند مکر بورزند.


