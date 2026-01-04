تهاجم نظامی ترامپ علیه ونزوئلا و تهدید ایران غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با شدیدترین لحن، اقدامات نظامی دونالد ترامپ علیه ونزوئلا و تهدیدهای وی علیه ایران را محکوم کرد و تاکید کرد که بمباران و محاصره یک کشور مستقل هیچ‌گاه قابل قبول نیست.

وی افزود: تهاجم آمریکا علیه ونزوئلا نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و مقررات جهانی است. محاصره و فشار نظامی علیه ونزوئلا، برنامه جنگ‌طلبانه و امپریالیستی دولت ترامپ را آشکار می‌کند؛ جایی که به جای دیپلماسی، منافع نفتی و منحرف کردن توجه از ناکامی‌های سیاسی داخلی در اولویت قرار گرفته است.

راجه ناصر همچنین اظهار داشت: نمایش قدرت در خارج، در واقع تلاش ناکام برای پوشاندن ضعف رهبری و بی‌ثباتی سیاسی در داخل آمریکا است.

وی درباره تهدیدهای تحریک‌آمیز ترامپ علیه ایران نیز گفت: بیان لزوم دخالت در یک کشور مستقل به بهانه اعتراضات، نمونه‌ای از سیاست دوگانه است، به‌ویژه از سوی فردی که سابقه‌ای پر از سرکوب مخالفان و تشویق به خشونت دارد. اقدام ترامپ، نشان‌دهنده چهره‌ای غارتگرانه و مافیایی است که جهان را به سوی جنگ و درگیری بی‌جهت سوق می‌دهد. این رفتار، تهدیدی جدی برای صلح جهانی است و تنها هدف آن نمایش قدرت و تبلیغات سیاسی شخصی است، در حالی که ادعای دریافت جایزه نوبل صلح، تناقض آشکار دارد.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان از جامعه جهانی، به‌ویژه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر خواست که اقدامات آمریکا را زیر نظر بگیرند و به جای استفاده از زور، راهکارهای مذاکرات و دیپلماسی را تقویت کنند.

وی تأکید کرد: جهان دیگر قادر به تحمل جنگ‌های جدید نیست و توقف امیال امپریالیستی یک ضرورت حیاتی است. همه کشورهای مستقل و آزاد، از جمله پاکستان، باید در کنار ملت‌های مظلوم بایستند و برای صلح جهانی، احترام به حاکمیت کشورها و رعایت قوانین بین‌المللی صدای مشترک خود را بلند کنند.

