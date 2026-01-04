به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر ماهواره‌ای، آثار حملات هوایی آمریکا بر آخرین مقر «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش در کاراکاس را پیش از بازداشت آنان نشان می‌دهد.

شبکه آمریکایی CBS تصاویری از مجتمع نظامی «فورت تیونا» را در کاراکاس منتشر کرد که نشانه‌های آشکار ویرانی ناشی از حملات آمریکا را به نمایش می‌گذارد؛ حملاتی که در نهایت به انتقال مادورو و همسرش به نیویورک برای محاکمه منجر شد.

در این تصاویر، تخریب ساختمان‌ها و تجهیزات نظامی به وضوح دیده می‌شود. همچنین خودروها و ساختمان‌هایی که احتمالاً به‌عنوان پادگان یا انبار نظامی استفاده می‌شدند، آسیب دیده‌اند و ستون‌های غلیظ دود سیاه از محل برخاسته که نشان‌دهندۀ آتش‌سوزی‌های گسترده پس از بمباران است.

گزارش‌ها حاکی است نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش را از داخل منزلشان در همین مجتمع نظامی بازداشت کردند. تصاویر دیگری نیز از محل حمله منتشر شده که خودروهای سوخته و تخریب وسیع ساختمان‌ها را نشان می‌دهد.

