رشد ۴۲ درصدی آمار معتکفان در گیلان؛ برگزاری اعتکاف در ۱۸۳ مسجد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدعلی نجفی گیلانی» امروز یکشنبه، 14 دی 1404 در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به آمار اعتکاف امسال در استان گیلان اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال در ۱۸۳ مسجد استان برگزار که این تعداد نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مسئول اجرایی ستاد اعتکاف گیلان از افزایش چشمگیر آمار معتکفان در استان خبر داد و گفت: امسال ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه حضور نوجوانان در اعتکاف امسال پررنگ بوده است، افزود: از مجموع معتکفان، ۷ هزار و ۴۱۷ نفر را نوجوانان تشکیل می‌دهند که بیانگر توجه نسل نوجوان به برنامه‌های معنوی و فرهنگی است.

مسئول اجرایی ستاد اعتکاف گیلان با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های فرهنگی در برگزاری مطلوب این مراسم تصریح کرد: افزایش تعداد مساجد و مشارکت گسترده اقشار مختلف، نشان‌دهنده گسترش فرهنگ اعتکاف در سطح استان است.

حجت‌الاسلام نجفی با اشاره به ماهیت مردمی مراسم اعتکاف در گیلان اظهار کرد: اعتکاف یکی از جلوه‌های ناب مشارکت مردمی در فعالیت‌های دینی است که با محوریت مساجد و همراهی هیئات امنا، خادمین و نیروهای داوطلب برگزار می‌شود و بخش عمده‌ای از امور اجرایی آن بر دوش مردم و فعالان فرهنگی محلی است.

وی با بیان اینکه حضور خودجوش اقشار مختلف جامعه در برگزاری اعتکاف قابل توجه است، افزود: خانواده‌ها، نوجوانان، جوانان و روحانیون با همدلی و همکاری، فضایی معنوی و آرام را در مساجد ایجاد کردند که نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی و معنوی است.

