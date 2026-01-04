به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید مالک حسینی امروز صبح (یکشنبه ۱۴ دی) در رأس هیئتی به کابل رسید و مورد استقبال مقامات افغان قرار گرفت.

این سفر در ادامه تلاش‌های طرفین برای مدیریت بهتر نیروی کار افغان در ایران و گسترش همکاری‌های اقتصادی صورت گرفته است.

به گفته وزارت کار حکومت سرپرست افغانستان، دو طرف قرار است درباره لزوم تبادل منظم نیروی کار، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اجرای پروژه‌های مشترک و حفاظت از حقوق کارگران افغانستانی در ایران گفت‌وگو کنند.

این وزارت تأکید کرده که مفام ایرانی در این سفر با عبدالمنان عمری، وزیر کار طالبان دیدار خواهد ‌داشت و به بررسی راهکارهایی جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی و اشتغال میان دو کشور خواهند پرداخت.

این سفر نخستین بازدید رسمی یک مقام ارشد وزارت کار ایران از کابل پس از حوادث اخیر میان افغانستان و پاکستان است و نشان‌دهنده تمایل دو کشور برای حل مسائل مهاجران و توسعه روابط اقتصادی به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود نتایج این مذاکرات به بهبود وضعیت صدها هزار کارگر افغان در ایران و افزایش فرصت‌های آموزشی در افغانستان کمک کند.

