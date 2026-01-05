بازدید معاون وزیر کار ایران از مرکز آموزش فنی طالبان در کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام کرد که سید مالک حسینی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به همراه هیئتی از این وزارتخانه از مرکز آموزشهای فنی و حرفهای بصیر در کابل پایتخت افغانستان بازدید کرده است.
در این بازدید، عبیدالله امینزاده، معاون امور اجتماعی وزارت کار طالبان، با قدردانی از کمکهای مالی و فنی ایران در راهاندازی و حمایت از این مرکز، گفت که هماکنون ۴۷۰ کارآموز بهصورت همزمان در ۹ رشته فنی در این مرکز آموزش میبینند و هدف، ورود آنها به بازار کار بهعنوان نیروی کار ماهر است.
سید مالک حسینی نیز با تأکید بر اهمیت آموزشهای مهارتی، آمادگی ایران را برای ارتقای ظرفیت این مرکز و توسعه همکاریهای آموزشی در راستای بهبود وضعیت اشتغال در کشور افغانستان اعلام کرد.
این مرکز با نظارت مشترک سازمان فنی و حرفهای ایران و وزارت کار طالبان فعالیت میکند.
