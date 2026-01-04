برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ویژه دختران نوجوان در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم معنوی اعتکاف ویژه دختران نوجوان با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری ناب، مؤسسه فرهنگی مصباح و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با حضور جمعی از دختران نوجوان برگزار شد.
خانم عبدالرضا مدیر مؤسسه فرهنگی هنری ناب، در حاشیه این مراسم با اشاره به رویکرد محتوایی این اعتکاف اظهار کرد: این اعتکاف صرفاً یک برنامه عبادی نیست، بلکه بهصورت هدفمند طراحی شده تا مفاهیم جهاد، مسئولیت اجتماعی و مسائل روز جامعه به زبان قابل فهم برای دختران نوجوان تبیین شود.
وی افزود: هدف ما از برگزاری این مراسم، تربیت نسلی آگاه، متعهد و بصیر است که بتواند در آینده نقش مؤثری در عرصههای فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بهعنوان یکی از مکان های مذهبی و فرهنگی در قلب پایتخت در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همهساله میزبان برگزاری برنامهها و آیینهای فرهنگی و مذهبی متعددی بوده و بهویژه در ایام اعتکاف، پذیرای علاقهمندان به این فریضه معنوی است.
در این مراسم، برنامههایی همچون جلسات معرفتی، حلقههای گفتوگو، تبیین مسائل روز، پاسخ به شبهات و انجام اعمال عبادی ویژه اعتکاف برای شرکتکنندگان برگزار شد.
