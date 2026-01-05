به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم در گفتگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد با اشاره به فرصت هایی که اعتکاف برای بازگشت به مسجد و جذب و حفظ نسل جوان فراهم می کند گفت: با توجه به احکام و آدابی که برای اعتکاف بیان شده در این مجال می توان به نکاتی اشاره کرد؛ اولا خداوند متعال به حضرت اسماعیل و ابراهیم در آیه یکصد و بیست و پنج سوره بقره فرمود «طَهِّرْ بَیْتِیَ» یعنی باید محل اعتکاف از آلودگی های مادی و معنوی پاک باشد، ثانیا فرمود شما دو نفر یعنی ابراهیم و اسماعیل این کار را عهده دار شوید یعنی جوانان هم باید در این امر حضور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حمایت هایی که قرارگاه ملی می تواند در برگزاری پرشور اعتکاف در سطح کشور داشته باشد گفت: بدون شک عزیزانی که در قرارگاه ملی مسجد مشغول خدمت هستند آمادگی هر نوع حمایت و کمک مادی و معنوی در حد امکانات خود، در این امر خداپسند پسندانه را دارند.

وی همچنین با اشاره به اعتکاف های قشری همچون اعتکاف های خانوادگی مادر دختری، نوجوانان، دانش آموزی و... به برکات و آثار آن ها اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور حضرت ابراهیم و اسماعیل در بنا و تعمیر بیت الله الحرام برای انجام اموری همچون نماز و اعتکاف متوجه می شویم وجود پدر و پسر، مادر و دختر در حوزه مراسم عبادی همچون اعتکاف امری مستحسن و مورد تایید شرع مقدس است.

وی در ادامه توصیه کرد: هر مجموعه ای که در این مساجد خاص به این عبادت خاص می پردازند نمونه ای از این جامعه ایرانی محسوب شده که در ضمن انجام مناسک اعتکاف راز و رمز همدلی و همکاری و گذشت و انفاق و ایثار و تفکر در امر دین و امور اجتماعی و رشد و بالندگی فرهنگی و اخلاقی و در نهایت پیمودن راه کمال و ولایتمداری و تمرین وحدت و انسجام آن هم زیر سقف مسجد را دارند.

