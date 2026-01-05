حضور در اعتکاف، تمرین بندگی و مجاهده با هوای نفس است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محسن فقیهی در گفتگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد در استان قم با بیان این که هدف از اعتکاف، خودسازی و مجاهده با هواهای نفسانی در مسیر بندگی بهتر خدای متعال است، ابراز داشت: البته بسیار خوب و لازم است که آدمی در همه اوقات زندگی‌اش به یاد خدا باشد و با شیطان و نفس امّاره مقابله کند اما خب گاهی اوقات به جهت غرق در زندگی روزمره، انسان دچار غفلت‌هایی می‌شود که با حضور در مراسم های معنوی همچون اعتکاف می‌تواند غبار غفلت را از روح و روان خویش بزداید.

وی افزود: اعتکاف ایام البیض، بهترین فرصت برای خلوت و مناجات با پروردگار عالم است تا در پرتو روزه‌داری و اهتمام بیشتر به نماز و قرائت قرآن بتواند به خودسازی و تهذیب بپردازد و از این رهگذر در بُعد معنوی و ارتباط با خالق متعال خود را تقویت کند.

وی همچنین گفت: از سوی دیگر این سه روز تمرین بندگی برای معتکفین زمینه‌ای مهیا می‌کند تا با استغفار از اعمال اشتباه گذشته و کسب توفیق توبه حقیقی در مسیر سعادت حرکت کنند چرا که حقیقتاً اعتکاف یک اردوی معنوی سه روزه است که می تواند زمینه ساز موفقیت انسان در ابعاد معنوی و دینی شود.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: نخستین اثر و برکت حضور در اعتکاف، آمرزش گناهان و صیقل قلب و روح انسانِ معتکف است که البته تأثیرش صرفاً محدود به فرد نیست بلکه آثار مطلوبش را ما در سطح جامعه به جهت حضور گسترده نسل جوان در مراسم اعتکاف مشاهده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: معتکف شدن، یک تجربه معنوی عمیق است که می‌تواند دستاوردهای بسیار برای فرد به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین دستاوردهای اعتکاف، افزایش آرامش روحی و روانی در وجود معتکف است، چرا که با حضور در اعتکاف انسان می‌تواند از دنیای پرمشغله و غفلت‌زا فاصله گرفته و به تفکر و تأمل در مورد زندگی و هدف‌هایش بپردازد و از این رهگذر ارتباطش با خداوند را در مسیر صحیح آن، اصلاح و بازسازی کند.

وی گفت: از سوی دیگر اعتکاف می‌تواند به فرد انرژی مثبت و انگیزه متعالی در مسیر رشد ببخشد تا بعد از این دوران، به زندگی روزمره خود با روحیه‌ای تازه و هدفمند ادامه دهد، ضمن آن که باید توجه داشت، این تجربه راهی برای بازسازی از درون به منظور رشد و تعالی زندگی آینده است.

