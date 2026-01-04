ساماندهی بازار نیازمند ورود جهادی مسئولان است 

حجتالاسلام والمسلمین سعید جاویدی، امام جمعه سپیدان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با انتقاد از نابسامانیهای اخیر بازار گفت: مدتی است شاهد افزایش لحظهای قیمتها هستیم؛ وضعیتی که مردم، بازاریان و تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده است.
وی تأکید کرد که مسئولان باید با شنیدن صدای مردم و بازاریان، راهکارهای عملی برای ساماندهی بازار ارائه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین جاویدی با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه در منطقه افزود: پس از ناکامی دشمنان در عرصه نظامی، آنان تلاش کردند از طریق بازار فشار وارد کنند. طبیعی نیست که قیمت سکه، طلا و ارز دقیقه به دقیقه تغییر کند؛ این شرایط ورود جدی مسئولان را میطلبد.
وی همچنین با تفکیک میان صف معترضان واقعی و آشوبطلبان گفت: برخی افراد آموزشدیده پشت سر اعتراضات قرار گرفتهاند که هدفشان ایجاد آشوب و پیگیری نقشههای دشمنان قسمخورده است. باید مراقب بود تا مطالبات بحق مردم با اقدامات تخریبی این گروهها مخلوط نشود.
امام جمعه سپیدان در پایان تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی مردم و بازاریان نیازمند اقدام جهادی است و مسئولان باید با عزم جدی در این مسیر گام بردارند.
