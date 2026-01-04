به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در جریان سفر به استان فارس و دیدار با آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، از گسترش کارکرد کتابخانه‌های عمومی خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۲۰۰ نقطه خدمت در سراسر کشور، گفت: کتابخانه‌های عمومی امروز فراتر از عضویت و امانت کتاب عمل کرده و به پایگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و تعاملی تبدیل شده‌اند.

نظربلند افزود: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌ها بهره‌مند هستند و ۶۷ کتابخانه سیار نیز حدود ۵۰۰ نقطه روستایی را پوشش می‌دهند که توسعه این ناوگان به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به حرکت نهاد به سمت تخصصی‌سازی خدمات، اعلام کرد: هم‌اکنون ۶۵ کتابخانه عمومی خدمات ویژه نابینایان و ۳۰ کتابخانه خدمات تخصصی برای ناشنوایان ارائه می‌کنند. همچنین نشان‌های کیفی «هم‌خوان» برای کتابخانه‌های فعال در حوزه‌هایی مانند خانواده‌محوری و فعالیت‌های خلاقانه طراحی و در هفته کتاب به برترین‌ها اهدا شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور استان فارس را از نظر کیفیت نیروی انسانی، آموزش کتابداران و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای جزو استان‌های پیشرو دانست و تأکید کرد که پیشینه فرهنگی و حمایت مدیران ارشد نقش مهمی در این موفقیت داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامه‌های مرتبط با نوجوانان، گفت: تغییر الگوهای رفتاری این گروه اجتماعی نیازمند اقدامات عمیق و پژوهش‌های هدفمند است تا برنامه‌ها متناسب با نیاز نوجوانان کتابخوان و حتی نوجوانانی که از کتاب فاصله گرفته‌اند، طراحی شود.

نظربلند همچنین از برگزاری پویش‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی خبر داد و افزود: در هفته کتاب، آیین رونمایی از سه اثر تقریظ‌شده رهبر معظم انقلاب همزمان در ۴۰ نقطه کشور برگزار شد.

