به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آیت‌الله العظمی سبحانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

حضرت آیت‌الله سبحانی در این دیدار بر ضرورت وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از مشکلات جامعه تأکید و در ادامه با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا» افزود: این آیه به‌صراحت نسبت به تفرقه هشدار می‌دهد و وحدت را عامل نجات و انسجام اجتماعی معرفی می‌کند.

وی در ادامه با استناد به آیه دیگری از قرآن کریم، گفت: خداوند در بیان عذاب‌های الهی می‌فرماید «أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعًا»؛ یعنی شما را دسته‌دسته و گروه‌گروه می‌کند. این نوع تفرقه یک عذاب الهی است که نه از آسمان، بلکه از درون جامعه شکل می‌گیرد و توان حل مسائل را از جامعه سلب می‌کند.

حضرت آیت‌الله سبحانی با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور به‌ویژه در حوزه معیشت مردم نیازمند هم‌فکری و هم‌دلی همه مسئولان است، تصریح کرد: نگاه‌ها و طرح‌های متعدد بدون اجماع، مانع اجرای برنامه واحد و کارآمد می‌شود و راه‌حل آن، تکیه بر عقل جمعی است.

این مرجع تقلید همچنین با اشاره به آیه شریفه «إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا» افزود: هرگاه نیت اصلاح و وحدت وجود داشته باشد، توفیق الهی نیز شامل حال مسئولان و جامعه خواهد شد.

ایشان با بیان این که اعتراض سازنده امری قابل قبول است، بر ضرورت مقابله با اغتشاش و حفظ نظم عمومی تأکید کرد.

حضرت آیت‌الله سبحانی در پایان نیز موضوع افزایش تعطیلات پراکنده و آثار منفی آن بر آموزش و بهره‌وری جامعه را مورد توجه قرار داده و بر لزوم بازنگری در این زمینه تأکید کرد.

