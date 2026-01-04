همایش مبلغان شیعه تحت عنوان »علی، مولود کعبه« در کابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نوزدهمین همایش مبلغین شیعه روزجمعه(۱۲ دی) تحت عنوان «علی؛ مولود کعبه» با حضور علما، مبلغین و شخصیت‌های دینی از طرف مجمع محبان اهل‌بیت(ع) در کابل برگزار شد.

این همایش که با مدیریت حجت الاسلم والمسلمین سید عبدالله ذکی بر پا شده بود، با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط قاری سید مهدی ذکی، آغاز گردید. پس از آن، سخنرانان با محوریت شخصیت، فضائل و جایگاه رفیع امیرالمؤمنین علی(ع)، آن حضرت را مصداق کامل فضائل انسانی و ارزش‌های اصیل اسلامی معرفی کردند.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی بلخی، رئیس مجمع محبان اهل‌بیت(ع)، طی سخنانی با برشمردن بخشی از فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین(ع)، تأکید نمود که بسیاری از این فضائل به‌صورت اختصاصی متعلق به آن حضرت است؛ وی میلاد امام علی(ع) در داخل کعبه را یکی از بزرگ‌ترین امتیازات منحصربه‌فرد آن حضرت دانسته و تصریح کرد که این فضیلت، مورد اتفاق مورخان امت اسلامی بوده و هیچ‌گونه تردیدی در آن وجود ندارد.

رئیس مجمع محبان اهل‌بیت(ع)، فضائل امیرالمؤمنین(ع) را در سه محور اساسی مورد بررسی قرار داد:

۱. امام علی(ع) از دیدگاه قرآن کریم

۲. امام علی(ع) از دیدگاه احادیث نبوی

۳. امام علی(ع) از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان

وی در محور نخست، با تلاوت آیات متعددی از قرآن کریم ازجمله:

آیه تبلیغ (سوره مائده/۶۷): معرفی حضرت علی(ع) ازجانب پیامبر(ص) به عنوان مولی و امام بعد از خودش،

آیه ولایت (سوره مائده/۵۵): که شان نزول آیه بخشیدن انگشتر به سائل در حال رکوع و مصداق آن علی است،

آیه اولی الأمر (سوره نساء/۵۹): در تفسیر آن روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که به حدیث جابر معروف است که او از پیامبر درباره واژه "اولی الامر" سؤال کرد چه کسانی می باشند. پیامبر(ص) در پاسخ فرمود: «آنان جانشینان من و امامان مسلمانان بعد از من‌ هستند که اولِ ایشان علی بن ابی طالب است و بعد از او به ترتیب حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی...»

آیه مباهله (سوره آل عمران/۶۱): که در آن حضرت علی نفس پیامبر خوانده شده است.

آیه تطهیر (سوره احزاب/۳۳): بخش دوم آیه ۳۳ سوره احزاب است: «...انَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا». منظوراز اهل البیت علیهم‌السلام، خمسه طیبه یعنی پیامبر صلی الله علیه وآله، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‌السلام هستند.

آیه مودّت (سوره شوری/۲۳): سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند وقتی که آیه ۲۳ نازل شد. گفتند: یا رسول اللّه اقربا و خویشاوندان شما چه کسانی هستند که مودت و دوستی آن‌ها بر ما واجب گردیده است. فرمود: علی و فاطمه و حسن و حسین.

آیه لیلة المَبیت (سوره بقره/ ۲۰۷): که در شب هجرت علی در بستر پیامبر خوابید و رسول خدا با ابو بکر از مکه بیرون شد و راه هجرت به مدینه را درپیش گرفتند

حجت الاسلام عالمی بلخی در محور دوم سخنان خود، به جایگاه امام علی(ع) در احادیث معتبر نبوی پرداخت و اظهار داشت:

روایات فراوانی نیز در فضائل امام علی علیه السلام در منابع روایی معتبر به چشم می‌آیند. علمای شیعه و اهل سنت معتقدند درباره فضائل هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله همانند امیرالمؤمنین (ع) روایت نقل نشده است.

برخی از این احادیث که مشهورند عبارتند از: حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث یوم الدار، حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث مدینة العلم، حدیث سدّ الابواب، حدیث اخوّت، حدیث علیّ مع الحقّ.

در این احدیث پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را به‌عنوان ولیّ هر مؤمن، قائم مقام خود، وصی وجانشین، برادر خود و نزدیک‌ترین شخصیت به رسول خدا(ص) و ... معرفی کرده است.

وی افزود: بیش از ۶۰ حدیث در فضائل امام علی(ع) در منابع اهل سنت نقل شده است. از جمله حدیث علی مع الحق والحق مع علی.

در محور سوم، رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه، به دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درباره امیرالمؤمنین(ع) اشاره نموده گفت: امام علی(ع) در نگاه دانشمندان شیعه و سنی، و حتی مستشرقان و اندیشمندان غربی، شخصیتی بی‌نظیر در علم، اخلاق، شجاعت، عدالت و قضاوت است. دانش آن حضرت، برگرفته از پیامبر اسلام(ص) بوده و بنیاد بسیاری از علوم اسلامی را تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حتی اندیشمندان غیرمسلمان نیز به عظمت علمی و اخلاقی آن حضرت اعتراف کرده و او را «باب مدینة العلم» دانسته‌اند. به عنوان نمونه:

نرسیسیان، از دانشمندان مسیحی درباره علی(ع) چنین می‌گوید: اگر این خطیب بزرگ (علی(ع) در عصر ما هم اکنون بر منبر کوفه پا می‌نهاد، می‌دیدید که مسجد کوفه با آن پهناوری‌اش از سران و بزرگان اروپا موج می‌زد، می‌آمدند تا از دریای سرریز دانشش، روحشان را سیراب کنند.

شیخ محمد عبده از علمای سنی مصری و شارح نهج‌البلاغه می‌گوید: همه‌ دانشمندان و آگاهان این زبان معتقدند سخن علی(ع) بعد از کلام خداوند تعالی و پیامبرش، برترین و بلیغ‌ترین، در جوهر و مایه، پربارترین، در شیوه و سبک، بلندترین و در معنا جامع‌ترین کلام است.

جرج جرداق نیز در این باره می‌گوید: در حقیقت باید گفت که شرایط سخنوری که توافق سخن با اوضاع و احوال است برای هیچ ادیبی مانند علی(ع) جمع نشده است، زیرا سخنان وی پس از قرآن بزرگ‌ترین نمونه بلاغت است؛ سخنانی است کوتاه و آشکارا نیرومند و جوشان. در اثر هماهنگی الفاظ و معانی و اغراض به صورت کاملاً رسایی درآمده است و انعکاس آن در گوش آدمی شیرین و اثرش با تحریک احساسات توأم است.

در ادامه محفل حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد اکبری، معاونت شورای علمای اهل تشیع افغانستان و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهلبیت(ع). در رابطه با شخصیت امام زاهدان علی(ع) بحث نموده بیان نمود که تمام علمای بزرگ اهل سنت و جماعت مقام اهل بیت را بالاتر از مقام صحابه می‌دانند و علی را جزء اهل بیت پیامبر دانسته و بالاتر از آن محبت اهل بیت پیامبر را واجب و از ضروریات دین می‌دانند.

استاد اکبری اضافه کرد: که از دیدگاه مفسرین جهان اسلام یک بخش از قرآن را فضایل علی ع تشکیل می‌دهد؛ و از زبان ابابکر روایت را نقل نمود؛ که گفته است آنقدر حدیث در فضیلت علی (ع) از پیامبر بزرگ اسلام روایت شده که در باره هیچ کسی دیگری روایت نگردیده است و نیز از او روایت شده که هیچ کسی از صراط نمی‌گذرد مگر اینکه جواز از علی داشته باشد.

معاون شورای علما ادامه داد: روایت داریم از ابن عباس که در هرجای از قرآن شریف خطاب ( یا ایهاالذین آمنو) آمده است، مصداق اتم و اکمل آن وجود نازنین امام علی(ع) است.

عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت اضافه نمود که دیدگاه امام محمد ابوظهره از علمای بزرگ اهل سنت ما این است که گفته است «الحق انه ولد مسلما» یعنی حق این است که علی مسلمان متولد شده نه اینکه در ده سالگی مسلمان شده باشد. اگر مسلمان نبودی قطعا در خانه خدا متولد نمیشد.

در پایان این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسینی بلخابی، عضو شورای علمای شیعه، ایراد سخن نموده و به بررسی دوران کودکی امیرالمؤمنین(ع) پرداخت.

وی تولد آن حضرت در خانه خدا و پرورش او در دامان پیامبر اکرم(ص) و مدرسه وحی را از برجسته‌ترین فضائل امام علی(ع) دانست که ایشان را از دیگران متمایز ساخته و جایگاه بی‌بدیل او را در تاریخ اسلام تثبیت کرده است. وی نکاتی از اعجاز امام علی(ع) در آوان کودکی و مبارزه با شرک و پلیدی حتی در رحم مادر و دوران کودکی بیان نموده و با دعای ایشان محفل خاتمه یافت.

.............

پایان پیام/