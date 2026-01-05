به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد، با تسلیت شهادت حضرت زینب کبری(س)، از آغاز ثبت‌نام بیست‌وچهارمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات خبر داد و جزئیات برنامه‌ها، اهداف و تسهیلات این دوره را تشریح کرد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به سالروز شهادت عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: حضرت زینب(س) پیام‌آور عاشورا و بانویی است که با زنده نگه داشتن نهضت امام حسین(ع)، در حقیقت حیات بشری و سعادت انسان‌ها را تضمین و بیمه کرد. این مصیبت بزرگ را محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، همه دلباختگان و شیفتگان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و دوستداران خاندان پیامبر(ص) تسلیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: محبت و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وقتی در دل انسان افروخته می‌شود، خاموش‌شدنی نیست. پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند محبت اهل‌بیت(ع) گناهان را پاک و حسنات را مضاعف می‌کند. انسانی که گناهانش پاک و حسناتش افزایش یابد، دلش با امام حسین(ع) گره می‌خورد و این پیوند، اساس تربیت ایمانی و معنوی انسان است.

حجت‌الاسلام طاهری با تأکید بر نقش زیارت در تقویت ایمان جامعه گفت: محبت اهل‌بیت(ع) با زیارت شکل می‌گیرد و با استمرار زیارت‌ها، استحکام پیدا می‌کند. هرچه این دیدارها، سفرها و زیارت‌ها بیشتر شود، ایمان فردی و جمعی جامعه تقویت خواهد شد. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نیز با همین رویکرد، در کنار برنامه عمره، برنامه‌های گسترده‌ای برای زیارت عتبات عالیات در عراق و همچنین زیارت‌های داخلی در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: در کنار اعزام‌های عتبات عالیات، برنامه‌ریزی برای احیای سفرهای زیارتی داخل کشور نیز انجام شده و از هفته‌های آینده سفرهای زیارتی به شهر مقدس قم آغاز خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی برای اعزام به مشهد مقدس نیز در دستور کار قرار دارد. امیدواریم روزی برسد که هر دانشجوی ایرانی در دوران تحصیل، از نعمت یک سفر زیارتی بهره‌مند شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با تشریح اهداف اعزام‌های زیارتی دانشگاهیان گفت: این سفرها سه هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست، ایجاد پیوند عمیق میان نسل جوان و جامعه دانشگاهی با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) که چراغ‌های هدایت بشریت هستند. دوم، در کنار آموزش‌های علمی و دانشگاهی، دانشجویان نیازمند فراگیری درس ایمان، درس زندگی و درس مسئولیت‌پذیری هستند و این سفرها نقش مؤثری در تقویت این ابعاد شخصیتی دارند. سوم، ما معتقدیم کسی که در مکتب اهل‌بیت(ع) تربیت شود و به زیارت قبور مطهر ائمه اطهار(ع) مشرف گردد، فردی امیدوارتر، مصمم‌تر و سازنده‌تر برای جامعه خواهد بود.

وی افزود: در ۲۳ دوره گذشته اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات، دستاوردهای بسیار ارزشمندی در تعمیق باورهای دینی، فرهنگی و هویتی دانشجویان حاصل شده است. بسیاری از زائرانی که دلشان با امام حسین(ع) گره خورده، به‌جرئت می‌توان گفت سربازان شایسته‌ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، ادامه‌دهندگان راه شهدا و یاران دولت کریمه حضرت ولی‌عصر(عج) خواهند بود.

حجت‌الاسلام طاهری با اعلام آغاز ثبت‌نام دوره جدید گفت: ثبت‌نام بیست‌وچهارمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از امروز آغاز شده و تا بیست‌ودوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت. تمامی دانشگاهیان اعم از اساتید، دانشجویان مجرد و متأهل و کارکنان دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق سامانه لبیک ثبت‌نام کنند. قرعه‌کشی این دوره در بیست‌وسوم دی‌ماه برگزار می‌شود و نتایج آن چند ساعت پس از قرعه‌کشی در سامانه اعلام خواهد شد.

وی درباره قالب‌های اعزام این دوره توضیح داد: اعزام‌ها در سه قالب انجام می‌شود؛ کاروان‌های هوایی که با مدیریت سازمان حج و زیارت برگزار می‌شود، کاروان‌های زمینی هفت‌روزه و کاروان‌های پنج‌روزه اقتصادی که برای دانشجویانی طراحی شده است که توان مالی حضور در کاروان‌های هوایی را ندارند. هدف اصلی ما، ترویج فرهنگ زیارت و فراهم‌کردن امکان حضور حداکثری دانشگاهیان در اماکن مقدس است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به سفرهای اقتصادی گفت: این سفرها با هزینه‌ای کمتر از نرخ مصوب سازمان حج و زیارت و کاملاً تحت نظارت این سازمان برگزار می‌شود. تفاوت اصلی این کاروان‌ها در محل اسکان است که به‌جای هتل، از حسینیه‌ها و مراکز خوابگاهی استفاده می‌شود، اما در حوزه ایاب‌وذهاب، زیارت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هیچ تفاوتی با سایر کاروان‌ها ندارد.

وی زمان‌بندی اعزام‌ها را این‌گونه تشریح کرد: اعزام‌های این دوره از اوایل بهمن‌ماه و هم‌زمان با ماه مبارک شعبان آغاز می‌شود و احتمالاً تا نیمه ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. در مرحله نخست، اعزام دانشجویان متأهل و بانوان انجام می‌شود، سپس اساتید، کارکنان و متأهلین و در مرحله بعد، اعزام دانشجویان پسر صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام طاهری درباره تسهیلات مالی گفت: برای دانشجویان متقاضی کاروان‌های هوایی، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و برای کاروان‌های زمینی هفت‌روزه، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. از بانک‌هایی که در این زمینه همکاری داشته‌اند قدردانی می‌کنیم و از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز درخواست داریم با ارائه مساعده به اساتید و کارکنان، زمینه بهره‌مندی آنان از این سفرهای معنوی را فراهم کنند.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این دوره گفت: تمامی کاروان‌ها ملزم به برگزاری جلسات توجیهی هستند و بسته‌های فرهنگی به زائران دانشگاهی ارائه خواهد شد. برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله زیارت‌های دسته‌جمعی، روایتگری در نجف و کربلا، محافل انس و معرفت با حضور ذاکران اهل‌بیت(ع)، سخنرانی اندیشمندان، مسابقات فرهنگی و حضور مدیران و روحانیون آشنا با فضای دانشگاه برای کاروان‌ها پیش‌بینی شده است. تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها با بهترین کیفیت اجرا شود و رضایت زائران را به همراه داشته باشد؛ رضایتی که خوشبختانه در دوره‌های گذشته نیز حاصل شده است.

