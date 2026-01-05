به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماه رجب، ماه خودسازی و خلوت با خدا، هر سال فرصتی فراهم می‌کند تا آیین معنوی اعتکاف با جلوه‌ای تازه در مساجد کشور برگزار شود. در این میان، توجه به نسل نوجوان و دانش‌آموز، به‌عنوان مخاطبانی که بیش از هر زمان دیگری در معرض فضای مجازی و مشغله‌های روزمره قرار دارند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

کانون جوانان رضوی استان گیلان با درک این ضرورت، اقدام به برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی به‌صورت تخصصی و هدفمند در شهر رشت کرد؛ برنامه‌ای که با حضور نزدیک به هزار دانش‌آموز دختر و پسر و با طراحی متناسب با گروه‌های سنی مختلف اجرا شد.

این اعتکاف که در سه مسجد شهر رشت برگزار شد، با رویکردی متفاوت، مربی‌محور و همراه با ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه، تلاش داشت ضمن حفظ شأن و قداست مسجد به‌عنوان خانه خدا، زمینه ارتباط عمیق‌تر دانش‌آموزان با معنویت، قرآن و آموزه‌های دینی را فراهم کند. استقبال گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌ها از این برنامه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای چنین الگوهایی در تربیت دینی نسل جوان است.

در همین راستا، گفت‌وگویی داریم با اسحاق معبود مژدهی، مسئول کانون جوانان رضوی استان گیلان، تا از جزئیات برگزاری این اعتکاف، اهداف، برنامه‌ها و ویژگی‌های متمایز آن بیشتر مطلع شویم.

«اسحاق معبود مژدهی» مسئول کانون جوانان رضوی استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، با تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: امسال کانون جوانان رضوی استان گیلان موفق شد برنامه اعتکاف دانش‌آموزی را با حضور نزدیک به یک هزار دانش‌آموز در سه مسجد شهر رشت برگزار کند.

وی با اشاره به محل‌های برگزاری این مراسم افزود: این برنامه در مسجد حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) سرخبنده، مسجد کاسه‌فروشان بازار و مسجد بزرگ مصلای رشت در حال برگزاری است. از مجموع شرکت‌کنندگان، تعداد کثیری از دختران دانش‌آموز در مصلای رشت معتکف شدند، پسران نونهال دبستانی به همراه پدرانشان در مسجد حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) سرخبنده حضور یافتند و پسران نوجوان متوسطه اول و دوم نیز در مسجد کاسه‌فروشان بازار در این آیین معنوی شرکت کردند.

معبود مژدهی با بیان اینکه اعتکاف‌های برگزارشده به‌صورت تخصصی و ویژه دانش‌آموزان طراحی شده بود، گفت: برای هر گروه سنی و جنسیتی عنوان و محتوای خاصی در نظر گرفته شد؛ اعتکاف نونهالان دبستانی با عنوان «زیر سایه پدر»، اعتکاف پسران نوجوان متوسطه با عنوان «بی‌خویش با خدا» و اعتکاف دختران دانش‌آموز با عنوان «یک پله تا خدا» برگزار شد.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اعتکاف را ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی دانست و تصریح کرد: در هیچ‌یک از این اعتکاف‌ها، دانش‌آموزان اجازه همراه داشتن گوشی تلفن همراه نداشتند. این موضوع در شرایطی اجرا شد که نسل امروز به استفاده مداوم از فضای مجازی عادت دارد و جدا شدن از تلفن همراه حتی برای چند ساعت نیز برایشان دشوار است؛ حال آنکه این دانش‌آموزان سه روز کامل را در مسجد و خانه خدا، بدون این ابزار، سپری کردند.

مسئول کانون جوانان رضوی گیلان ادامه داد: برای موفقیت این طرح، برنامه‌ها باید متناسب با ذائقه نسل نوجوان و نونهال طراحی می‌شد، به‌گونه‌ای که شأن و قداست مسجد به‌عنوان محل عبادت و ارتباط با خدا حفظ شود و در عین حال، دانش‌آموزان نیز بهره معنوی و تربیتی لازم را ببرند و بتوانند نبود تلفن همراه را تحمل کنند. این کار، فرآیندی پیچیده و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده است.

وی افزود: تیم مربیان کانون جوانان رضوی حدود دو ماه پیش از آغاز اعتکاف، برای تمام جزئیات برنامه‌ریزی کردند. تمامی حلقه‌های تربیتی که در این مراسم مشاهده می‌شود، از پیش طراحی شده بود و مشخص بود که هر مربی در هر حلقه، در ساعات مختلف شبانه‌روز چه مباحثی را مطرح کند. به‌طور میانگین، برای هر ۱۰ تا ۱۲ دانش‌آموز یک مربی در نظر گرفته شد که به‌صورت شبانه‌روزی در کنار آنان حضور داشت.

معبود مژدهی خاطرنشان کرد: این مربیان از برنامه‌های معنوی، ذکر و انجام مستحبات گرفته تا جلسات گفت‌وگو، پرسش و پاسخ و مباحث تربیتی را با دانش‌آموزان دنبال می‌کردند و برای همه این بخش‌ها از قبل برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته بود. نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد فضایی معنوی، منسجم و در عین حال دلنشین برای دانش‌آموزان بود.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر از این مراسم گفت: در شرایط فرهنگی کنونی جامعه، اینکه نزدیک به هزار دانش‌آموز حاضر می‌شوند تلفن همراه خود را در خانه بگذارند و برخی حتی بدون همراهی پدر و مادر، در اعتکاف شرکت کنند، خود نشانه‌ای از رویش‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی در جامعه ماست.

مسئول کانون جوانان رضوی استان گیلان همچنین تأکید کرد: به اعتقاد من، اعتکاف دانش‌آموزی به این شیوه، چه در ایران و چه در گیلان و شهر رشت، مدلی خاص و کم‌نظیر در سطح جهان است و این ادعا کاملاً قابل بررسی و ارزیابی است.

معبود مژدهی در تشریح آمار شرکت‌کنندگان بیان کرد: حدود ۱۰۰ نفر نونهال دبستانی به همراه پدرانشان در مسجد حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) سرخبنده، ۲۰۰ نفر نوجوان متوسطه در مسجد کاسه‌فروشان بازار و حدود ۷۰۰ نفر دختر دانش‌آموز در مصلای رشت در این مراسم شرکت داشتند. افزون بر این تعداد، حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیز به‌صورت غیرمعتکف و مقطعی در برنامه‌ها حضور یافته و رفت‌وآمد داشتند.

وی درباره برنامه‌های اجراشده در ایام اعتکاف اظهار کرد: روز نخست اعتکاف که مصادف با میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) بود، در تمامی محل‌های برگزاری اعتکاف، جشن میلاد آن حضرت برگزار شد. همچنین با توجه به تقارن این ایام با سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌ای با عنوان «مکتب سلیمانی» برای همه دانش‌آموزان اجرا شد.

معبود مژدهی افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان خود اقدام به ساخت گل کرده و آن‌ها را به‌عنوان نمادی از ارادت، به ساحت شهید سلیمانی تقدیم کردند. پس از آن، مراسم بزرگ جشن میلاد حضرت علی (ع) برگزار شد.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌ها می‌توان به گعده‌های قرآنی و تلاوت دسته‌جمعی قرآن اشاره کرد؛ به‌طوری که تقریباً پیش از هر نماز، به‌جز نماز صبح، یک ساعت قبل از اذان ظهر و مغرب، تلاوت جمعی قرآن برگزار می‌شد. همچنین از حضور روحانیون و طلاب معزز بهره گرفته شد تا در حلقه‌ها، احکام، مبانی اسلام و تشیع، آموزش وضو و نماز و مباحث معرفتی متناسب با سن دانش‌آموزان ارائه شود.

مسئول کانون جوانان رضوی گیلان با اشاره به سایر برنامه‌ها گفت: برای ایجاد نشاط و کمک به مدیریت زمان، مسابقات متنوعی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شد. همچنین هر شب، حلقه‌های مناجات برگزار می‌شد که دانش‌آموزان به همراه مربیان خود به قرائت دعا، مناجات، گفت‌وگوهای معنوی و سپس استراحت می‌پرداختند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مجموعه‌های اجرایی، مربیان و خانواده‌ها، ابراز امیدواری کرد: چنین برنامه‌هایی بتواند گامی مؤثر در تربیت دینی، معنوی و اجتماعی نسل نوجوان و جوان کشور باشد.

