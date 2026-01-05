به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری سومین و آخرین روز از مراسم معنوی اعتکاف در سراسر کشور، ستاد مرکزی این آیین در بیانیه‌ای، امتداد اجتماعی معنویت اعتکاف را شتاب‌دهنده پیشرفت ایران اسلامی عنوان کرد:

متن بیانیه پایانی مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اکنون که بار دیگر توفیق برگزاری عبادت جامع اعتکاف در سراسر ایران اسلامی فراهم شد، شایسته است شکر و سپاس بیکران خود را به درگاه خداوند متعال ابراز داریم؛ نعمتی بزرگ که در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زمینه حضور گسترده مشتاقان معنویت را در مساجد این سرزمین مهیا ساخت و خانه‌های خدا بار دیگر میزبان خلوت عاشقانه بندگان با پروردگار شد.

اعتکاف نشانه‌ای روشن از جهت گیری صحیح معنوی ملت ایران است؛ حرکتی برخاسته از متن مردم که پیوند ناگسستنی ملت ایران با ایمان، معنویت و ارزش‌های الهی را به‌روشنی به نمایش می‌گذارد. بر اساس گزارش‌های رسمی جمع آوری شده، آیین اعتکاف امسال با رشد قابل‌ توجه حضور جوانان و نوجوانان همراه بوده و جلوه‌ای امیدبخش از اقبال نسل نو به معنویت را رقم زده است؛ تا آنجا که اعتکاف امروز به محبوب‌ترین گردهمایی معنوی جوانان و نوجوانان ایران اسلامی تبدیل شده است.

در سالی که با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» نام‌گذاری شده است، برگزاری این سنت نبوی در ایران اسلامی به‌عنوان یکی از اثرگذارترین بسترهای هم‌افزایی اجتماعی نقش مهم در تقویت اتحاد، انسجام و روحیه استقامت ایفا کرده است. اعتکاف اعلام برائت عملی از تمدن مادی‌گرای غرب و جلوه‌ای روشن از پناه آوردن آگاهانه انسان به خانه امن الهی است؛ انتخابی معنادار برای بازگشت به هویت توحیدی و فاصله گرفتن از الگوهایی که انسان را از فطرت خویش دور می‌سازد.

بی‌تردید امتداد اجتماعی این معنویت و تثبیت حالات معنوی جوانان و نوجوانان در متن زندگی فردی و اجتماعی می‌تواند به شتاب‌دهنده‌ای مؤثر برای حرکت پیشرفت‌محور ایران اسلامی بدل شود؛ چراکه جامعه‌ای متکی بر ایمان، خودسازی و مسئولیت‌پذیری، بنیان‌های پیشرفت پایدار را مستحکم‌تر خواهد ساخت. لذا وعدۀ دیدار بعدی ما معتکفین در امتداد راه اعتکاف، برپایی احیای مبارک نیمۀ شعبان در مساجد اعتکافی سراسر کشور است. این گردهمایی بستری برای تثبیت حالات معنوی کسب‌شده و تداوم این پیوند نورانی در آستانه ولادت حضرت حجت(عج) است.

در پایان ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز مراجع عظام تقلید در هدایت و راهبری داهیانه برگزاری اعتکاف، از همه خادمان اعتکاف، مبلغین، مربیان، هیئات امنای مساجد، خانواده‌ها و نیز تمامی نهادها و دستگاه‌های هم‌افزا که با همدلی و همکاری زمینه برگزاری شایسته این حرکت نورانی را فراهم ساختند تشکر نموده و از خداوند متعال مسئلت داریم که این نهضت معنوی را روزبه‌روز پربارتر و آثار آن را در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ماندگار فرماید.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

