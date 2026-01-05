به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ویژه دولت استرالیا در مبارزه با اسلامهراسی اعلام کرد پس از حمله مسلحانه به منطقۀ «بوندی» (Bondi) بزرگترین شهر استرالیا، موجی بیسابقه از نفرت، تهدید و خشونت علیه مسلمانان این کشور شکل گرفته است؛ وضعیتی که به گفته او، جامعه مسلمان نباید ناچار به تحمل آن باشد.
«آفتاب مالک» (Aftab Malik) در یادداشتی نوشت که اگرچه جامعه استرالیا همچنان در شوک، خشم و اندوه ناشی از این حمله به سر میبرد، اما رهبران مسلمان با چالشی جدی مواجهاند: چگونه میتوان درباره افزایش اسلامهراسی سخن گفت، بیآنکه متهم به کماهمیت جلوه دادن رنج جامعه یهودی یا رقابت در «قربانینمایی» شد.
به گفته او، پس از تیراندازی مرگبار ۱۴ دسامبر، نهادهای ثبت موارد اسلامهراسی در استرالیا با وجود احتیاط رسانهای، افزایش شدید گزارشها را ثبت کردهاند. این موارد شامل تماسهای تهدیدآمیز، تخریب مساجد و مراکز اسلامی، هتک حرمت یک گورستان مسلمانان در ایالت «نیو ساوت ولز» (New South Wales) در جنوب شرقی استرالیا، حملات فیزیکی و موج گسترده نفرت آنلاین بوده است. «ثبت اسلامهراسی استرالیا» اعلام کرده گزارشها از این حوادث تا ۷۴۰ درصد افزایش یافته است.
مالک تأکید کرد بیشترین قربانیان این موج، زنان مسلمان بودهاند؛ زنانی که به گفته او مورد اهانت پرتاب آب دهان، توهین، تهدید و حمله قرار گرفتهاند و بسیاری از آنان در هفتههای اخیر، به دلیل احساس ناامنی، مسیرها و رفتارهای روزمره خود را در فضای عمومی تغییر دادهاند. این اضطراب فزاینده، به گفته وی، اکنون به بخشی از گفتوگوهای روزمره مسلمانان در سراسر استرالیا تبدیل شده است.
نماینده ویژه دولت استرالیا با اشاره به فضای رسانهای و مجازی پس از حمله بوندی، هشدار داد که ناتوانی برخی در تفکیک میان گروه تروریستی «داعش» و دین اسلام، موجب شکلگیری گفتمانهایی شده که مستقیماً مسلمانان عادی را هدف قرار میدهد و با ایجاد دوگانه «ما و آنها»، ارزشهایی چون عدالت، همزیستی و کرامت انسانی را تضعیف میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن انتقاد از برخی اقدامات امنیتی از جمله بازداشت نمایشی چند نوجوان مسلمان که بدون تفهیم اتهام آزاد شدند، هشدار داد تداوم چنین رویکردهایی میتواند بیاعتمادی، انگزنی و فشار روانی مضاعف بر مسلمانان را تشدید کند. مالک در پایان تأکید کرد مسلمانان استرالیا نباید بار جمعی جنایات تروریستی را به دوش بکشند و در عین همبستگی کامل با جامعه یهودی، مقابله همزمان با یهودیستیزی و اسلامهراسی را ضرورتی اخلاقی و اجتماعی دانست.
